Данни, че хиляди в МВР избягват физически изпит: какви са последствията?

Вътрешният министър Даниел Митов изнесе детайли за последствията за служители на МВР, които не отговарят на изискванията за физическа подготовка поради неиздържане на съответните тестове, отказ от явяване или заобикаляне на явяването. Той го направи в писмен отговор на въпрос, зададен му от депутата от ПП-ДБ и съпредседател на „Да, България“ Божидар Божанов, касаещ изказване на бившия силов министър Веселин Вучков. По негови данни – за 2024 година 1671 служители на ведомството са били в болничен в деня на изпита за физическа подготовка, 322-ма не са го издържали, а 605 не са се явили.

Божанов пита и за последствията в такива сценарии, и дали това се отразява на заеманата позиция, на кариерното развитие, на заплащането, на допълнителните възнаграждения или на друг аспект на работата. Въпросите му са зададени и в контекста на продължаващото повишение на заплатите на полицейските служители, заложено в проектобюджет 2026.

Физическата подготовка в МВР

„Физическата подготовка е елемент от професионалната подготовка на служителите в МВР и пряко влияе на оценката за изпълнение на длъжността им“, отговаря Митов.

Така е описано и в разпоредбите на Закона за МВР в чл. 170а, ал. 2 – служителите веднъж годишно подлежат на проверка за оценяване нивото на професионална подготовка, като редът за провеждане на тези проверки е регламентиран в специална наредба. Практическите тестове се провеждат в периода септември-октомври всяка година. Освен основните дати се предвиждат и допълнителни за служителите, които са били възпрепятствани да се явят на основните дати по различни причини. Сред тези причини са платен годишен отпуск, отпуск поради временна неработоспособност, участие в курс, командировка и др.

За служителите на МВР, които не покриват нормативите за ниво на физическа подготовка, се прилага разпоредба, съгласно която при получена от служител оценка „Неиздържал“ на годишната проверка на един или повече от видовете подготовки, е налице установено несъответствие на нивото на професионалната подготовка.

Служител, който не е покрил физическия изпит, подлежи на повторна проверка в рамките на 6 месеца, през които той трябва да се подготви. Ако отново не издържи, оценката за ниво на физическа подготовка е „Неиздържал“ и общата оценка за професионалната подготовка за съответната година е същата.

Точкова система

Когато има такъв резултат в две последователни години, се преминава към процедура по наредба за оценка на изпълнението на длъжността от държавните служители в МВР. Прилага се точкова система, като:

при получена крайна оценка от 6 и по-малко точки е налице несправяне на държавния служител със служебните задължения и е основание за прекратяване на служебното правоотношение;

при получена крайна оценка от 7 до 12 точки, включително, са налице незадоволителни резултати от изпълнението на длъжността. Това е основание за преназначаване на друга длъжност.

Резултатът от проверката по физическа подготовка може да се вземе предвид при определяне на индивидуалните оценки на служителите при формиране на допълнителното възнаграждение, казва Митов. В случая той цитира Наредба за условията и реда за формиране на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност на служителите на Министерството на вътрешните работи.

В конкурси за преминаване в по-висока по вид длъжност в МВР оценките също се вземат предвид, гласи отговорът на вътрешния министър.

В отговора си Митов не прави потвърждение на данните, изнесени в публичното пространство от Веселин Вучков, нито споменава дали има конкретни взети мерки съгласно тях.

