За 6000 лв: Мними банкери измамиха жена

Жена е била измамена в Хасково с 6000 лева от мними банкови служители, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР, цитирани от БТА. Вчера в Районното управление на МВР 69 -годишната жена е заявила, че между 10:00 и 16:00 часа е провела телефонна комуникация с лица, представящи се за служители в кредитна институция. След като е въведена в заблуждение по схемата "защита на парични средства", чрез мобилното си онлайн банкиране е превела 6000 лв. на непознато лице. Работата по образуваната полицейска преписка продължава, допълват от полицията.

Предходният случай на телефонна измама в региона бе в Свиленград на седми август. Тогава представил се за служител на Националната служба за охрана мъж подведе 66-годишна жена, че е заплашена от престъпници, които ще изтеглят от банката парите ѝ. Тя изтегли сама 4000 лева и ги остави в двор на училище.