Задържаха шофьора на ТИР-а от зверската катастрофа на магистрала "Тракия"

Шофьорът на ТИР-а, ударил лек автомобил на магистралата, е задържан за 24 часа. При инцидента загинаха две деветгодишни деца и шофьорът, който е баща на едно от момчетата. Децата са футболисти от школата на Славия и са пътували за турнир в Албена. По информация от полицията на 290-я км на магистрала "Тракия" шофьорът на камиона пука гума и помита мантинелите. Навлиза в насрещното платно и удря леката кола.

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Според прокуратурата обаче причината за инцидента не е ясна и експертизи тепърва ще покажат дали спуканата гума е довела до удара. Пострадали са двама от пътниците в лекия автомобил - треньорът Иван Терзийски и съпругата му, която остава в тежко състояние и с опасност за живота. Двамата са хоспитализирани в МБАЛ – Ямбол.

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Въпреки интензивният трафик в участъка мантинелите не са възстановени след удара и не е ясно колко време ще отнеме процедурата, казаха за bTV от Областното пътно управление.