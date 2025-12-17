Записите отивали директно в телефона на директора: СДВР за камерите в 138-о училище

СДВР разкри още подробности по разследването срещу задържания директор на столичното 138-о училище "Проф. Васил Златарски" Александър Евтимов. Припомняме, че той е заподозрян в поставяне на камери в тоалетните, някои от които са били точно над писоарите. По думите на директора на СДВР главен комисар Любомир Николов всички записи отивали от компютъра на директора директно в мобилния му телефон. От специалния брифинг стана ясно още, че срещу Евтимов са повдигнати две обвинения - едното е за държане на специално техническо средство от длъжностно лице, а второто - за създаване на порнографски материали с непълнолетни. За тях той може да получи максимално 8 години затвор.

Още: "Тежко посегателство върху децата": Терзиев иска пълно разследване на случая в 138-о училище

Директорът на 138-о училище е задържан за срок до 72 часа. Предстои прокурор да внесе искане в Софийския районен съд за постоянен арест спрямо него, освен това е сезирана и Комисията за защита на личните данни. Според главен комисар Николов в понеделник вечерта в Първо Районно управление на СДВР се явила леля на ученичка в училището, която е пожелала да подаде сигнал във връзка с нейни съмнения, че в санитарните помещения има камери, които снимат учениците.

Снимка: iStock

"Незабавно, още в първия работен ден, в който училището отвори, сме сформирали следствено оперативни групи с цел проверка на посоченото в сигнала. Пристигайки на място, колегите наистина установяват, че в помещенията има датчици, за които се предполага, че следят за движение в тоалетните. Има и скрити камери за видеонаблюдение", потвърди гл. ком. Николов пред медиите. След това с помощта на Дирекция "Киберсигурност" е извършена задълбочена проверка и е установено, че от тези камери, чрез изградени специални трасета, сигналът стига до стаята на директора. "По този повод незабавно пристъпихме към процесуално-следствени действия, които проведохме съвместно със Софийската районна прокуратура. Иззехме от кабинета на директора всички носители на такава информация. Впоследствие извършихме процесуално-следствени действия и в неговия апартамент", каза гл. ком. Николов.

11 флашки и 3 лаптопа

По неговите думи Александър Евтимов е показвал записи от камерите на класна ръководителка на един от класовете от училището, за да онагледи проявата на непристойно поведение в санитарните помещения. Стана ясно, че камерите, поставени в санитарните помещения от 1 до 3 етаж в училището, са общо 11. Сред тях има такива, които наблюдават цялото помещение, както и такива, поставени точно над писоарите", уточни Николов. Той сподели и че е намерена фактура, доказваща, че директорът от свое име и за своя сметка е закупил камери за скрито наблюдение. "В дома му открихме 11 флашки, 3 лаптопа и 3 компютърни конфигурации. В кабинета имаше само DVR, който съхранява записите от камерите и мобилен телефон. В момента проверяваме съдържанието на флашките", допълни Николов.

Още: Твърдения за намерени между 20 и 40 камери в момичешки тоалетни на столично училище

"Имаме много събрани материали. Стана ясно, че тези записи са били гледани само и единствено от компютъра на директора", коментира Николов. Някои от записите са били изтрити и е възможно Евтимов да е имал съучастник при поставянето на камерите. До този момент Александър Евтимов не е коментирал случая, казаха още от СДВР.

Снимка: БГНЕС

В съобщение на официалния сайт на Софийска районна прокуратура, касаещо случая с арестувания Александър Евтимов, пише още, че предстои прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо обвиняемия. Разследването по случая продължава.