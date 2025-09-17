Заради страх от сплашване и обида "послушни бухалки": Съдиите, задържали Коцев, си направиха отвод

Съставът на Софийския апелативен съд (САС), който преди два месеца остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев, си направи отвод от новото разглеждане на мярката му за неотклонение, съобщава правния сайт lex.bg.

Съставът е с председател и докладчик зам.-шефът на съда и ръководител на Наказателното отделение Александър Желязков, а негови членове са Атанаска Китипова и Десислав Любомиров. Те обосновават обстойно отвода си, като заявяват, че по делото се правят манипулативни внушения без нормативна опора, които обслужват конюнктурни интереси и са част от негативна кампания, пряко целяща "сплашване" на съдиите, които го разглеждат. Те са обидени и от епитетите, които получават, като "бухалки", "зависими", "послушни" и т.н. и изразяват недоволство, че делото се политизирало.

Припомняме, че преди дни градският съд отново отказа да освободи Коцев, като съдия Ани Захариева дори заяви в определението си, че съдът не е обвързан само от преценка за обосновано предположение за участие в престъпленията, за които Коцев е обвинен. Захариева цитира чл. 63, ал. 1 от НПК, според който мярка за неотклонение задържане под стража се взема, когато е налице обосновано предположение, че обвиняемият е извършил престъпление, като добави, че законодателят не е записал в текста на разпоредбата „престъплението, за което е обвинен“. Съдът се позова на множество показания на свидетели, за да обоснове участие на Коцев и в престъпната група, и в поискания подкуп. Така в четвъртък предстои отново апелативният съд да решава окончателно дали Коцев ще остане задържан.

Преди два месеца пък същият състав на САС реши, че активна роля в твърдяната от прокуратурата престъпна група за подкупи са имали двамата общински служители Йордан Кателиев и Николай Стефанов, а тази на кмета Коцев е била по-периферна, но въпреки това съдиите прецениха, че в началната фаза на разследване след повдигането на обвиненията, има обосновано предположение за участие и на тримата.

Задържането и оставането на Коцев в ареста предизвика протести във Варна и София, а допълнително напрежение се създаде и след като се разбра, че същият състав на САС за втори път се пада дежурен и ще решава дали да задържи варненския кмет в ареста.

Пълните мотиви

От правния сайт са споделили и пълните мотиви на съдиите, в които личи още, че "се води безпрецедентна негативна кампания срещу всеки ангажиран с участие при разглеждането му съдия". Ето и целия текст:

"В публичното пространство се тиражират манипулативни, неверни и нямащи никаква връзка с производството твърдения, чиято единствена цел е да се внуши, че делата нямат криминален характер. Стремежът да се избегне на всяка цена задържането на обвиняемите, без оглед налице ли е основание за такова задържане, е ясно видим и от поведението на част от защитниците, които в разрез с основни морални и етични норми и в пълно несъответствие с процесуалните си функции, непосредствено преди съдебните заседания и след произнасянето на съдебните състави, при медийни изяви правят неверни внушения за политически, а не криминален характер на наказателното производство. Част от участниците по делото и група лица, нямащи процесуално отношение към него, но демонстриращи заинтересованост от изхода му, в продължение на месеци през различни медии изразяват негативното си лично отношение към членовете на съдебните състави постановили актове в частните производства предхождащи настоящето.

Квалификации като „зависими“, „бухалки“, „некомпетентни“, „послушни“, и др., са тиражирани многократно от някой от защитниците на обвиняемите.

Такива се обективират и в момента спрямо съдията постановил първоинстанционния съдебен акт, предмет на проверка в настоящото производство. Изявления като това за „намаляващ брой на съдиите които чуват“, освен, че се правят манипулативно през медиите, за да стигнат до неограничен кръг лица с ясното съзнание, че се вреди върху авторитета на съдебната институция, се използват и като предупреждение към всеки съдия, който би участвал в производството. Недопустимо е юристи да лансират през медиите неверни твърдения, че „съдът е обвинител“, че „съдът има скандално отношение към свидетел“, че „съдът толерира прокуратурата и не спазва закона“. С подобни непрофесионални изказвания от една страна на съда се „вменяват“ процесуални функции каквито той няма в тези производства, но пък успешно се заблуждават неюристите до които стигат, че това не е така, а от друга се отрича законово установеното му задължение да се произнесе въз основа на материалите по делото. Тези манипулативни внушения нямат нормативна опора, обслужват конюнктурни интереси и са част от негативната кампания пряко целяща „сплашване“ на съдиите разглеждащи делата.

Последователни в недобросъвестното си поведение, още преди образуване на настоящото производство, активно ангажирани интернет сайтове започнаха да манипулират общественото мнение тиражирайки лъжи относно избора на съдебен състав, личността на съдиите и да внушават „предизвестен край“ на въззивното производство. Премълчава се фактът, че съдебният състав заседаващ на 18.09.2025 г. и разглеждащ всички насрочени за тази дата производства по чл.64 и чл.65 от НПК, е бил определен преди няколко месеца, още преди първоначалното задържане на обвиняемите, но за сметка на това без никакво основание се внушава, че е известен начинът по който ще се произнесе този съдебен състав.

Безотговорните опити за политическа употребата на наказателното производство, прераснали в безпрецедентна по своя характер неетична кампания срещу съдиите произнесли се в производство по чл.64 от НПК, дават основание на съдебния състав за самоотвод от разглеждане на делото.

Изразеното негативно лично отношение към членовете на състава и многократно лансираното тенденциозно, манипулативно насаждано в обществото невярно твърдение за съществуващи „зависимости“ задължава съдебния състав въпреки липсата на такива да си направи самоотвод от разглеждането на делото, за да се изключат всякакви съмнения за предубеденост, било то и изкуствено създадена както в случая. Самостоятелно основание за това дава поведението на голяма част от присъстващите в съдебната зала в производството по чл.64 НПК пред същия персонален съдебен състав, с което многократно бе допуснато нарушаване на разпорежданията на председателя на съдебния състав относно реда в съдебната зала и призивите му да не се извършва политическа дейност в съдебната зала.

С настоящото произнасяне съдебният състав на АС София изразява разбирането си, че е недопустимо правораздаването да става заложник на политически интереси, при преследването на които да се нарушава закона, накърняват се личните права на съдиите и се уронва авторитета на съда."