16 ноември: Какъв църковен празник е и какво задължително се прави във втория ден от Коледните пости

На 16 ноември Православната църква почита свети апостол Матей, един от дванадесетте Христови ученици. На този църковен празник се пада и вторият ден от Коледните пости. Ето какви са обичаите, суеверията и табутата, свързани с тази дата.

Църковен празник на 16 ноември

16 ноември (29 ноември по стар стил) е денят на паметта на апостол Матей, авторът на Евангелието от Матей. Той бил един от дванадесетте ученици на Исус. Според преданието Матей произхождал от богато семейство и служил като бирник. Но когато срещнал Христос, животът му се променил напълно. Той раздал богатството си на бедните и започнал да проповядва вярата заедно с Исус.

След разпятието на Христос, апостол Матей написва първото канонично Евангелие – Евангелието от Матей. Апостолът умира мъченически: идолопоклонници го екзекутират, защото отказва да се отрече от вярата си. Светите мощи на апостол Матей са нетленни и сега се намират в катедралата в Салерно, Италия.

Какво трябва да се прави на този ден?

Молитвите към Свети Матей са насочени към укрепване на вярата, защита от изкушения и помощ по финансови въпроси. Апостол Матей се смята за покровител на всички, занимаващи се с финанси и творчество – светецът вдъхновява писатели, журналисти и финансисти.

16 ноември е известен като Матейов ден или Ден на гостите. Според традицията на този ден човек трябва да посещава и приема приятели и семейство. Тъй като е започнал Рождественският пост, се сервират постни ястия, но днес са разрешени риба и малко вино.

Според народните поверия на този ден обикновено духат силни ветрове. Вярва се, че те могат да донесат не само лошо време, но и болести – хората могат да се заразят с всякакви вируси от вятъра. Затова на този ден е важно да се обличаме топло и да избягваме да стоим на течение.

Какво не бива да правите на 16 ноември?

На 16 ноември Църквата, както и в други дни, съветва да се избягва гняв, кавги, клюки и осъждане. Тя също така осъжда мързелуването, отчаянието и отказа от помощ, особено по време на Великия пост. Шумните празненства и всякакви други празнични събирания трябва да се избягват.

Народната традиция на този ден има свои собствени забрани, понякога доста необичайни. Вярва се, че на този ден не трябва да се брои ресто - това означава бъдеща липса на пари. Не бива да носите червени дрехи - това води до раздяла. Не трябва да говорите с някого през прага - това води до кавга.

На този ден не се препоръчва да се правят покупки, особено на дрехи - предците ни са вярвали, че новите дрехи, купени днес, ще донесат проблеми.

