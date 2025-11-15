Рядка среща: Заснеха семейство елени албиноси (ВИДЕО)

Два изключително редки бели елена албинос с потомство бяха заснети в САЩ. В източната част на Съединените щати, в района на планините Блу Ридж, местен жител засне на видео два бели елена албинос с малки - изключително рядко срещано явление в дивата природа. Според биолози, елен албинос се появява приблизително веднъж на 20 000 животни, а специалистите наричат ​​появата на цяло семейство такива елени уникален случай.

Такива животни често стават мишени за бракониери поради своята рядкост.

Рядката среща се случва, след като семейството отпразнувало 13-ия рожден ден на сина си. "Прибирахме се към дома по този черен път и изведнъж жена ми каза "Елен албинос!", споделя Кърт Масимила. "Видях го и си помислих, че е като бяла лама или нещо подобно", разказва той.