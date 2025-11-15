Най-важните новини за деня: 15 ноември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 15 ноември 2025 г.

ОТВЪД ОКЕАНА: ЕС МОЖЕ ДА УДАРИ УКРАЙНА ЗАРАДИ КОРУПЦИОННИЯ СКАНДАЛ

Корупционният скандал, разкрит в украинското правителство, може да се отрази негативно не само на плановете на европейските страни да предоставят значителна финансова помощ на Киев, но и да попречи на страната да се присъедини към Европейския съюз, твърди американското издание The Washington Post. Разследването, в което са замесени държавна компания за ядрена енергия "Енергоатом" и Тимур Миндич - бившият бизнес партньор на президента Володимир Зеленски, поднови опасенията, че пари от европейските фондове се отклоняват, вместо да се използват за защита срещу руската инвазия.

ЖЕЛЯЗКОВ ЗАГОВОРИ ЗА ПЪЛЕН МАНДАТ НА КАБИНЕТА: НОВИНИ ЗА САНИРАНЕТО И ВРЪЗКИТЕ ПРЕЗ ДУНАВ(ВИДЕО)

"Правителството и управляващото мнозинство в Народното събрание мислим и работим в една посока – с хоризонт за пълен мандат. Подкрепата ни за общините ще бъде постоянна и последователна, така че и местната власт от своя страна може спокойно да планира дългосрочно", заяви министър-председателят Росен Желязков на среща в Силистра с кметове от областта.В разговора участваха и народни представители от региона. Желязков специално се обърна към кметовете от партиите, които подкрепят правителството и ги насърчи заедно с централната власт, те на свой ред също да работят по реализирането на поетите ангажименти за пълен мандат.

ТРИ ГОДИНИ ПО-КЪСНО: ИНТРИГИ В ЕВРОПА ОКОЛО ВЗРИВА НА "СЕВЕРЕН ПОТОК"

Беше късна септемврийска нощ, когато приглушени взривове и поток от мехурчета разбиха повърхността на Балтийско море. Експлозии бяха разкъсали двата газопровода „Северен поток“ – руската газова магистрала към Европа, месеци след пълното нахлуване на Москва в Украйна. Години по-късно ударните вълни от онази нощ все още се разпространяват по целия континент. Атаката през 2022 г. срещу изключително противоречивите тръбопроводи предизвика международна криминална история, като подозрението веднага падна върху Русия и дори САЩ бяха принудени да отрекат участие. Днес интригите около експлозиите продължават да се вихрят, дори когато Германия подготвя обвинение срещу заподозрените украински саботьори. А опитите на Полша да осуети случая – очевидно за да защити съюзника си Украйна – предизвикаха ново напрежение в Европа, пише CNN.

КИТАЙ МОЖЕ ДА КОНТРОЛИРА ДИСТАНЦИОННО АВТОБУСИ: ПРИМЕР ОТ НОРВЕГИЯ АКТИВИРА АЛАРМА В БЪЛГАРИЯ

В края на октомври тестове, проведени в Норвегия, разкриха, че произведените в Китай електрически автобуси, използвани в столицата Осло, могат да бъдат дистанционно спирани и деактивирани директно от производителя им в Китайската народна република. Според материал на норвежския вестник Aftenposten операторът на обществения транспорт Ruter тайно е тествал два електрически автобуса това лято – един от европейски производител и един от китайската компания Yutong – за да оцени рисковете за киберсигурността. Тестовете разкриват, че китайският автобус може да бъде контролиран дистанционно, докато европейският – не.

"НАСЛЕДСТВОТО" НА АСЕН ВАСИЛЕВ: ПП-ДБ ПОСОЧИ ОТКЪДЕ ДА СЕ РЕЖАТ РАЗХОДИ, ГЕРБ НЕ ВИЖДА ВЪЗМОЖНИ ОСТЪПКИ ЗА БЮДЖЕТ 2026

Тези хора харчат "като луд с картечница". Така икономистът Мартин Димитров от "Демократична България" (част от ПП-ДБ) коментира бюджет 2026, с който управляващите ще вдигат пенсионни осигуровки с 2 процентни пункта, заложили са двоен ръст на данък "дивидент" - до 10%, и се вдига максималният осигурителен доход. Според него обаче проблемът е в преразпределянето на средства през държавни фирми и институции като Българската банка за развитие - Димитров смята, че това са разходи, които могат да се спестят, за да не се ощетяват работещите граждани.

ОСОБЕНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА „ЛУКОЙЛ“ Е „ИЗВЪН ЗАКОНА“: РУМЕН РАДЕВ НЕ КАЗА ДАЛИ ЩЕ СЕЗИРА КС

Президентът Румен Радев остро разкритикува управляващата коалиция за самия закон за назначаване на особен управител начело на "Лукойл" у нас, след като депутатите от ГЕРБ, БСП, ИТН и "ДПС-Ново начало" преодоляха ветото на държавния глава. Така те избраха и Румен Спецов - ръководителя на НАП - като особен търговски управител, който може да се разпорежда с активите на компанията в България на фона на наложените от САЩ санкции.

МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ: УПРАВЛЯВАЩИ И ОПОЗИЦИЯ В СБЛЪСЪК ЗА РУМЕН СПЕЦОВ И „ЛУКОЙЛ“

Управляващи и опозиция влязоха в сблъсък за назначаването на ръководителя на НАП Румен Спецов за особен управител на "Лукойл" в България, който ще може да се разпорежда с активите ѝ, включително рафинерията край Бургас. Дотук се стигна, след като Службата за контрол на чуждестранните активи към финансовото министерство на САЩ санкционира "Лукойл" и "Роснефт" и дъщерните им дружества с над 50% техен дял, за да намали приходите за военната машина на руския диктатор Владимир Путин.

ВЪЗДУШНАТА МОЩ НА РУСИЯ РАСТЕ, СЕВЕРНА КОРЕЯ НАМАЛЯВА ДОСТАВКИТЕ НА СНАРЯДИ ЗА АРМИЯТА НА ПУТИН (ОБЗОР - ВИДЕО)

Русия планира да произведе до 120 000 авиобомби, включително 500 от новата, по-далекобойна версия (обхват около 200 километра от точката, в която ги пуска военният самолет) – това казва генерал-майор Вадим Скибицки, зам.-ръководител на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР), цитиран от Reuters. Украинските разузнавателни служби смятат и, че с определени модификации обхватът на тези бомби може да стане 400 километра. Всеки ден в Украйна Русия хвърля между 200 и 250 авиобомби, заяви Скибицки, но официалните данни на украинския генщаб сочат средно по 170 дневно през октомври. А през последните 4 дни хвърлените бомби от този вид са под 100.

МИСИЯ С РИТУАЛ НА ЧЕТЕНОТО: С НАД МИЛИОН КНИГИ И ХИЛЯД ИЧИТАТЕЛИ СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА ОТПРАЗНУВА 97 ГОДИНИ

"Мисията ни е да привлечем младите хора към библиотеката с книжовното ни богатство. 108 448 са регистрираните читателите, като на година повече от 22 000 нови читатели се присъединяват към библиотеката". Това заяви пред Actualno.com д-р Марчела Борисова, ръководител на направление „Обслужване“ в Столична библиотека.