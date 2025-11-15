Нищо ново под слънцето: България опита, но отстъпи пред Турция и продължи пропадането

Националният отбор по футбол на България записа поредна загуба в квалификациите за Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада през 2026 година, след като отстъпи с 0:2 като гост на Турция. Точен за домакините бе Хакан Чалханоглу, който се разписа от дузпа, а Атанас Чернев си отбеляза автогол. Югоизточните ни съседи бяха доста по-активният тим и създадоха множество положения пред вратата на Димитър Митов, но не се възползваха от тях.

Турция бе по-добрият тим на терена

Турция стартира по-активно срещата и стигна до няколко добри положения. С пропуски обаче се отчетоха Бардакждъ и Актюркоглу. Само четвърт час след началото на двубоя домакините получиха право да изпълнят дузпа. Чалханоглу стреля от фаул, след което топката се чукна в ръката на защитник и съдията посочи бялата точка. С изпълнението се нагърби халфа на Интер, който с мощен удар матира Димитър Митов.

До края на първата част съставът на Турция създаде още няколко добри положения за попадение. Керем Актюркоглу и Арда Гюлер обаче не успяха да преодолеят Димитър Митов и домакините се оттеглиха на почивката с гол преднина.

Втори пореден автогол за Атанас Чернев

В началото на второто полувреме българските национали опитаха да натиснат съперника си, но безуспешно. Вместо това Турция отговори с опасни контраатаки и в 57-ата минута Актюркоглу бе близо до гол, но стреля в аут. Секунди по-късно Георги Русев отправи удар от далечно разстояние, но топката срещна гредата.

Малко преди края на двубоя Турция стигна до второ попадение, след като Атанас Чернев си отбеляза автогол. До последния съдийски сигнал домакините можеха да реализират и трети гол, но Кенан Йълдъз пропусна от добра позиция.

Класирането в група „Е“

След загубата националният отбор на България остава на последно място в група „Е“ с нула точки. Лидер е Испания с 15. Втори е тимът на Турция с 12, докато третата позиция е за състава на Грузия, които имат 3 пункта в актива си.