Отвъд Океана: ЕС може да удари Украйна заради корупционния скандал

15 ноември 2025, 18:00 часа 780 прочитания 2 коментара
Корупционният скандал, разкрит в украинското правителство, може да се отрази негативно не само на плановете на европейските страни да предоставят значителна финансова помощ на Киев, но и да попречи на страната да се присъедини към Европейския съюз, твърди американското издание The Washington Post. Разследването, в което са замесени държавна компания за ядрена енергия "Енергоатом" и Тимур Миндич - бившият бизнес партньор на президента Володимир Зеленски, поднови опасенията, че пари от европейските фондове се отклоняват, вместо да се използват за защита срещу руската инвазия.

Страните от ЕС са инвестирали милиарди евро в енергийния сектор и инфраструктурата на Украйна, опустошени от руските атаки по време на войната, и предоставят милиарди за оръжия. Заради това европейските лидери предупреждават Киев, че трябва да бъдат предприети строги мерки, и изискват отговори. В същото време те декларират готовността си да продължат да подкрепят отбраната на Украйна.

Реакциите от Европа

Моментът за такива разкрития едва ли може да бъде по-лош, тъй като сега Зеленски призовава европейските съюзници за ново финансиране.

"Очакваме Украйна да продължи антикорупционните мерки и реформите в страната си“, заяви германският канцлер Фридрих Мерц.

Говорителят на Европейската комисия Гийом Мерсие каза на 13 ноември, че Европейският съюз следи отблизо разследването в Киев. "Украйна трябва да защити своите независими антикорупционни органи и да гарантира целостта на цялата финансова подкрепа, свързана с енергетиката", посочи представителят на ЕК.

Снимка: president.gov.ua

Представителите на ЕС побързаха да добавят, че разкриването на тази схема от разследващите органи в Украйна показва, че страната ефективно се бори с корупцията. Освен това Мерсие добави, че „все още няма доказателства“, че средствата на ЕС „са били използвани неправомерно“.

Ръководителят на външната политика на ЕС Кая Калас заяви пред Reuters, че скандалът е „изключително неприятен“ и че Киев трябва да „го вземе много насериозно“.

Европейските официални лица заявиха, че нямат друг избор, освен да продължат да подкрепят Украйна в лицето на жестоките атаки от Русия, но призовават Киев да изкорени корупцията в страната, посочва The Washington Post. Финландия заяви, че скандалът в украинското правителство няма да се отрази негативно на плановете на Европейския съюз да предостави финансова помощ на Киев.

Прокремълските правителства в блока обаче са на другия полюс: Унгария използва корупционния скандал в Украйна - иска ЕС да спре парите за Киев.

Киев: Зеленски не е замесен в корупция

Снимка: president.gov.ua

Ръководителят на президентската администрация на Украйна Андрий Ермак заяви, че Володимир Зеленски не е замесен в корупция в енергийния сектор, тъй като той е този, който „обяви война“ на корупцията и позволи „абсолютно свободни разследвания“. Ермак отбеляза, че президентът е „човек с големи принципи“. Той също така заяви, че „определени политически сили" използват антикорупционните разследвания, за да дискредитират ръководството на страната.

Тъмно петно в управлението на Зеленски обаче ще остане опитът му да изземе пълните функции на Националното бюро за разследвания на Украйна (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура. След масови граждански протести управляващите (партията на президента "Слуга на народа" има пълно мнозинство) отмениха плановете си: С нетипична бързина Зеленски подписа закона за връщане на независимостта на антикорупционните органи.

Украинският министър-председател Юлия Свириденко заяви, че Украйна подготвя одит на всички държавни компании, по-специално енергийните. Тя добави, цитирана от УНИАН, че надзорните съвети са получили указания да преразгледат обществените поръчки. Свириденко припомни, че правителството е решило да уволни двама министри - на правосъдието (Герман Галушченко) и на енергетиката (Свитлана Гринчук), и да наложи санкции срещу лицата, замесени в разследванията на НАБУ - Тимур Миндич и Александър Цукерман.

Димитър Радев
