15 ноември 2025, 19:40 часа 617 прочитания 0 коментара
Рибар в Гърция хвана акула на въдицата си: Ето какво се случи (ВИДЕО)

Рибар в Арголида в североизточния Пелопонес хвана 2,5-метрова акула на въдицата си край бреговете на курортния град Ермиони, съобщи гръцката държавна телевизия ERT в събота, предаде гръцкото издание Kathimerini. „Ловях риба и изведнъж, ето го. Осъзнах, че нещо не е наред след няколко минути“, каза рибарят Павлос Павлидис пред ERT, описвайки гледката на 150-килограмова акула, която се гърчела в края на въдицата му.

„Удари два пъти борда на лодката ми и се почувствах сякаш се бях блъснал в друг плавателен съд“, каза той. Смята се, че акулата е била късоперка мако, която е застрашен вид и е защитена от гръцкото законодателство.

Пуснал я на свобода

„Не исках да оставям въдицата закрепена за нея, тъй като можеше да се заклещи и да умре“, каза Павлидис, добавяйки, че му е отнело около час, за да доближи акулата достатъчно близо до лодката си, за да може да извади куката и въдицата.

„Бих го пуснал, дори ако законът позволяваше риболова му“, каза той пред ERT. „Екосистемата се нуждае от баланс".

Гръцките морета са дом на богато разнообразие от скатове и акули, въпреки че срещите с хора са рядкост, а нападенията от акули още по-рядко срещани. ОЩЕ: Нови "брони" срещу нападения от акули вече се тестват активно

Деница Китанова
