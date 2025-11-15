Анатомия на злото: От садизма в Перник до прегазената Мая

През последните години България беше разтърсена от поредица потресаващи случаи на насилие над животни, които разкриха тревожни нива на жестокост и безнаказаност. Тези инциденти обаче не останаха скрити. Те предизвикаха безпрецедентна вълна от обществено недоволство, организираха хиляди граждани в мащабни протести и превърнаха защитата на животните в национална кауза с ясни искания за справедливост и реални законови промени.

Случаят с кучето Мая: Символ на борбата срещу насилието

В началото на ноември 2025 г. видеозапис показа как лекар умишлено прегазва два пъти 14-годишното квартално куче Мая в столичния квартал "Разсадника". Хладнокръвната жестокост, извършена от човек, чиято професия е да спасява животи, се превърна в искрата, която запали гнева на хиляди. Под надслов "Справедливост за Мая" бяха организирани масови протести в София и Варна. Граждани се събраха пред съдебните палати с плакати "Аз съм Мая" и "Днес е животно – утре човек", настоявайки за ефективна присъда. Случаят се превърна в символ на борбата срещу насилието и обедини обществото в искането за край на безнаказаността.

Садистите от Перник: Търговия със смърт

Друг случай, който шокира страната, беше този с двойка от Перник – Габриела Сашова и Красимир Георгиев. Те бяха обвинени, че в продължение на повече от година са изтезавали и убивали по особено жесток начин различни животни – котки, кучета, зайци. Всичко това е било заснемано и продавано в интернет на садистични фетишисти по цял свят срещу стотици евро на видео. Разкритията за тази организирана "търговия със смърт" предизвикаха протести с искане за доживотен затвор и повдигнаха въпроса за нуждата от криминализиране на създаването и разпространението на подобни материали.

Мечо от Пловдив и простреляното куче в Асеновград

Жестокостта не се ограничи само със столицата. През 2022 г. Пловдив беше разтърсен от случая с кучето Мечо. Камери заснеха как мъж го примамва, след което го пребива в продължение на часове и го захвърля да умре. Въпреки нечовешките травми, Мечо оцеля, а историята му стана повод за протести в града.

Година по-късно, през 2023 г. в Асеновград, мъж простреля куче пред очите на деца. Този акт на насилие, извършен публично и пред невръстни свидетели, също изкара хората на улицата с искания за адекватни мерки от институциите.

Обществен натиск за системна промяна

Тези и много други случаи очертаха системен проблем – липсата на ефективно правораздаване и чувството за безнаказаност у насилниците. В отговор на всеки подобен акт гражданското общество реагира все по-организирано и мащабно. Основните искания, които се чуха по площадите в цялата страна, са:

Ефективни и строги присъди, които да служат за превенция, а не условни наказания.

Създаване на специализирана зоополиция, която да разполага с нужните правомощия и експертиза за адекватно разследване на престъпленията срещу животни.

Законодателни промени, които да запълнят пропуските в Наказателния кодекс и да гарантират защита за всички животни.

В резултат на непрестанния обществен натиск бяха направени някои законови промени за по-високи наказания. Въпреки това, вълната от насилие показа, че битката за хуманно отношение и справедливост в България продължава и зависи от активната позиция на всеки гражданин.

