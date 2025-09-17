18 септември: Какъв църковен празник е утре кои 2 забрани трябва да се спазват

Църковният празник, утре, 18 септември, е посветен на свети монах Евмений, епископ Гортински. Ето какви са традициите, обичаите и забраните на този ден - какво трябва и не трябва да се прави утре.

История на празника на 18 септември

Св. Евмений е роден на остров Крит и от ранна възраст се е отличавал с добродетелен живот. Стремял се е да служи на Единия Бог, избягвайки светските изкушения. Раздал цялото си имущество на бедните, избирайки пътя на монашеството и аскезата. Животът му е бил изпълнен с молитва, смирение и милосърдие.

Заради святото си поведение и духовна мъдрост, Евмен бил избран за епископ на църквата в Гортин на остров Крит. Като пастир той се грижел за стадото си, утешавал скърбящите, подкрепял сираците и бедните. Молитвите му били толкова силни, че веднъж по време на суша той предизвикал дъжд с молитвата си.

Свети Евмений ревностно защитавал православната вяра от ереста на монотелитите. Заради предаността си към истинското учение той бил преследван и заточен в Тиваида, където починал. След смъртта му неговото тяло било пренесено и погребано в Гортина на място, което сега се нарича Раксос. С живота и делата си свети Евмений оставил незабравим отпечатък в историята на Църквата, като пример за пастирска любов, вяра и силата на молитвата.

Какво не трябва да правите утре - 2 основни забрани

Народната мъдрост съветва да се избягват спорове с роднини, в противен случай конфликтът може да се проточи дълго време. Не бива да се хвалите с постиженията си, а в молитвите си към Господа трябва да бъдете умерени - да искате само това, което е наистина необходимо.

Народни поличби и традиции на 18 септември

Ако има червени облаци преди изгрев слънце, това вещае лошо време, вятър и дъжд. Ако добитъкът се скрие под покрив или напусне полето, скоро ще дойде лошо време. Ако луковиците имат тънка люспа, зимата ще бъде мека.

Народът традиционно посвещавал този ден на момински събирания, както и на приготвяне на провизии за зимата, особено на приготвяне на зеле. Не е забранена домакинската работа. Денят е по-добре да се прекара със семейството. Също така вярващите се обръщат към св. Евмений с молитва за изцеление и защитата от злото.

