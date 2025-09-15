Какъв църковен празник е на 16 септември и какво НЕ трябва да се прави утре

Утре, 16 септември, църквата почита паметта на света великомъченица Евфимия, св. Людмила и св. Киприан. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник - какво трябва и не трябва да се прави утре.

История на църковния празник на 16 септември

Св. Евфимия е родена в град Халкидон (сега квартал на Истанбул) в знатно и благочестиво семейство. Когато по време на управлението на император Диоклециан (края на III век) започва жестоко гонение на християните, владетелят на града Пратезиан нарежда всички верни да бъдат принудени да принасят жертви на езическите богове.

Евфимия, заедно със своите единоверци, отказала да участва в идолопоклоннически обреди. Тя била заловена и подложена на нечовешки мъчения: била бичувана, измъчвана на колело, хвърляна в огън и на диви зверове. Според легендата, лъв, пуснат върху Евфимия, само повредил тялото ѝ, но не я разкъсал до смърт. Звярът нежно облизал краката ѝ, а мъчителите, неспособни да понесат странната гледка, намушкали светицата с копие. Така около 304 г. тя приела мъченическа смърт.

Какво да не правите на 16 септември

Не можете да тръгвате на дълго пътешествие - смята се, че такова пътуване ще донесе лош късмет. Забранено е да се работи с огън - той „не се подчинява“ на човек и може да причини вреда.

Не бива да се сключва брак на този ден - вярва се, че семейният живот ще бъде труден.

Свети Киприан (Цамблак) е роден около 1330 г. в град Търново, който по това време е столица на Българското царство. Той е сърбин (или българин) по произход и е живял на Света гора Атон. През 1375 (1376) е назначен за митрополит на цяла Русия от Константинополския патриарх Филотей, докато свети митрополит Алексий е още жив.

През 1380 г., след Куликовската победа, след като научил за видението, случило се на гроба на Свети Александър Невски, митрополит Киприан дошъл във Владимир, заповядал да отворят гробницата му и наредил княз Александър Невски да бъде наречен „блажен“.

Светецът умира през 1406 г. Мощите му, открити през 1472 г., почиват в катедралата „Успение Богородично“ в Москва под ковчег.

Народни знаци и традиции за 16 септември

Сред нашите предци е имало много интересни знаци за този ден:

топъл и слънчев ден - очаквайте дълга и нежна есен;

вали - вещаят влажна есен и началото на зимата;

ако има много паяжини - очаква се топла и дълга есен;

ако сутринта мъглата бързо се разсейва - очаква се ясно и сухо време следобед;

ярка луна - това означава, че скоро ще вали.

16 септември е бил наричан популярно Ден на вятърната мелница, защото през този период често се е установявало ветровито време и сезоните са се сменяли.

Св. Киприан се счита за защитник от магии и тъмни сили. На този ден ден се четат молитви за разваляне на магии. В много църкви по традиция това се прави в определен ден от седмицата.

