13 септември: Какъв църковен празник е утре, какво трябва и не трябва да се прави

Утре, 13 септември, е празникът на свети мъченик Корнилий в православния календар. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник - какво трябва и не трябва да се прави утре.

История на църковния празник на 13 септември

Корнилий е бил стотник от Италийския полк, разположен в Кесария Палестинска. Въпреки че е бил езичник, животът му е бил белязан от благочестие и страх Божий. Заедно с цялото си семейство той е живял по примера на християните, въпреки че все още не е бил кръстен.

Веднъж, докато се молел на покрива на къща в Йопия, апостол Петър имал видение, което отначало останало неразбираемо. Междувременно на Корнилий се явил ангел, който му заповядал да повика Петър. Когато пратениците на Корнилий дошли при апостола, той разбрал, че Бог не е пристрастен и че всеки, който се бои от Него и върши това, което е праведно, е угоден Нему (Деяния 10:34-35). Петър възвестил на Корнилий и домочадието му за Възкръсналия Христос и Светият Дух слязъл при тях, символизирайки призивите на езичниците. Покорен на действието на Светия Дух, Петър не посмял да попречи на кръщението им, за учудване на еврейските християни. Оттогава нататък Корнилий се присъединил към апостолите.

След кръщението си Корнилий активно проповядвал християнството сред езичниците. Дейността му допринесла за обръщането на мнозина към вярата. Според житието на светеца, той живял в Кесария Палестина, където активно работил за разпространението на християнството.

Корнелий починал в дълбока старост и бил погребан близо до езическия храм, който разрушил. Той е покровител на войниците, благодетелите, благодетелите и обърналите се от езичеството.

Традиции, обичаи и забрани на 13 септември

Този ден се свързва с интересни народни поличби. Ако луната е червена - очакват се силни ветрове. Ако птиците летят поединично, а не на ято - догодина ще има лоша реколта. Ако свраките ровят в земята - очаква се неплодородна година.

Народната мъдрост на този ден съветва да се въздържате от чистене и да отложите всички важни дела до следобед, за да избегнете неприятности и загуба на късмет.

На 13 септември е времето да се изкопаят среднозрели моркови, цвекло и късни картофи. Според старо поверие, ако проявите щедрост и помогнете на нуждаещите се на този ден, богатство ще бъде привлечено в дома ви. Няма значение как оказвате помощ - основното е тя да е искрена.

