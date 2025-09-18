19 септември: Какъв църковен празник е утре и кои 3 забрани трябва да се спазват

Утре, 19 септември, вярващите ще отбележат деня на паметта на светите мъченици Трохим, Саватий и Доримедон. Ето какви са традициите и обичаите, свързани с този църковен празник и трите основни забрани, които трябва да се спазват на 19 септември.

Житие на светите мъченици Трохим, Саватий и Доримедон

Тези светии са сред ранните християнски мъченици, пострадали за вярата си в Исус Христос по време на гоненията, организирани от римските власти. Трофим и Саватий били християни от Антиохия Писидийска. Те пристигнали в град Синад, където по това време се провеждал езически празник и жертвоприношения на идоли. Не желаейки да участват в това, те открито изповядвали вярата си в Христа. Били арестувани и отведени на съд пред управителя на Тракия. Под мъчения Трофим и Саватий твърдо изповядвали християнството.

След многобройни мъчения Саватий починал в затвора от раните си, а Трохим бил изпратен във Фригия, където бил предаден на нови мъки. Във Фригия живял благороден и богат сенатор Доримедонт, който тайно изповядвал християнството. След като научил за Трохим, той се опитал да му помогне, да го подкрепи и да го посети в затвора. Това изобличило вярата му. Доримедонт също бил хвърлен в затвора и измъчван. Според легендата, той бил принуден да участва в зверски игри: бил хвърлян на диви животни, но те не го докоснали. След това Доримедонт и Трохим били екзекутирани - главите им били отрязани.

Какво да не правите на 19 септември: 3 основни забрани за празника утре

На утрешния празник трябва да се спазват 3 основни забрани - не трябва да започвате важни неща – смята се, че те няма да донесат успех. Не се карайте и не ругайте - това ще донесе проблеми в дома ви. Забранено е да се работи усилено след залез слънце - смятало се е, че „нощната умора“ отнема години от живота ви.

Народни знаци и традиции за 19 септември

Сред нашите предци е имало много интересни знаци за този ден:

слънчев и ясен ден вещае до дълга и топла есен;

ако сутринта е много студено - зимата ще дойде рано;

ако има силен вятър - това вещае до бурна и студена зима;

ако на този ден вали - очаквайте първия сняг рано.

Хората наричали 19 септември Трофимов ден. Често казвали: „ Какъвто е Трофим, такава ще бъде и зимата“ – ако е топло и сухо, тогава зимата обещава да бъде мека; ако е студено и дъждовно, тогава зимата ще бъде сурова.

