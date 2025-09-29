29 септември: Какъв църковен празник е и какво НЕ трябва да се прави днес

Днес, 29 септември, е празникът на Свети Кириак Отшелник в православния календар. Както всеки друг църковен празник, така и този се свързва с определени забрани. Ето какво трябва и не трябва да се прави днес и какви са народните вярвания, свързани с празника.

История на празника, който църквата отбелязва на 29 септември

Кириак е роден около 448 г. в Коринт в семейството на свещеник на име Йоан и майка му Евдоксия. Чичо му, епископ Петър Коринтски, забелязал благочестивото поведение на младия мъж и го ръкоположил за четец в катедралната църква. От ранна възраст Кириак се отдал на четенето на Светото писание, което укрепило духовния му живот.

На 18-годишна възраст той пътувал до Йерусалим, където приел монашески обети в Лаврата на Свети Евтимий Велики. Там усъвършенствал духовния си живот, практикувайки молитва и аскетизъм.

След като навършил 70 години, Кириак решил да се оттегли от света и се установил в пустинята Натуфа със своя ученик Йоан. Известно е, че го придружавал голям лъв, който го защитавал от разбойници и ял храна от ръката му. Животът му станал пример за много аскети и монаси, които имали стремеж да подражават на неговата преданост към молитвата и уединението.

Народни поличби, традици, обичаи и забрани за 29 септември

Ако има много паяжини, очаквайте мразовита зима. Ако птиците се събират на ята - това означава ясно време. Ако звездите блещукат сутрин - времето ще се задържи още топло.

Какво не бива да правите днес? Това е изключително неблагоприятен ден за всякакви нови начинания, преместване или смяна на работа – всичко, започнато днес, може да срещне трудности. Въздържайте се от парадиране с богатството си, хвалене с постиженията си или украсяване на факти – дори една безобидна на пръв поглед лъжа може да навреди на репутацията ви. Не давайте обещания, които не можете да спазите; те неизбежно ще се върнат срещу вас. Не пробвайте дрехи или бижута на други хора - вярва се по този начин бихте могли да „поемете“ техните болести или проблеми.

Какво можете да направите днес? На този ден домакините започвали подготовка на зеле за мариноване за зимата. Народното предание разказва, че зелето, събрано по това време, е особено сочно, вкусно и идеално за мариноване. За мариноване обикновено се избирали големи дъбови бъчви, които придавали отличителен вкус и аромат на готовия продукт.

