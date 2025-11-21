Спорт:

Двама от ЦСКА са първи и втори в Европа

Футболистите на ЦСКА Йоанис Питас и Фьодор Лапоухов са сред първите по дадени показатели в Европа. Това показват данните след края на квалификациите за Световното първенство през 2026 година в САЩ, Канада и Мексико. Кипърецът е първи по жълти картони в зона Европа, а вратарят на Беларус е на второ място по средно направени спасявания на мач. Това ги прави съответно най-грубият играч и вторият по намеси вратар.

Йоанис Питас е един от четиримата футболисти с най-много жълти картони – 4. Но нападателят на ЦСКА си изкара два от тях в един мач – срещу Босна и Херцеговина, което автоматично му донесе червен картон. Колегите от „Мач Телеграф“ отбелязват, че за „червените“ Питас има само два жълти картона в 32 мача. През този сезон в Първа лига кипърецът е изиграл 15 мача, в които е вкарал 6 гола и е дал една асистенция.

Фьодор Лапоухов е правил средно по 5.4 спасявания на мач

Другият играч на ЦСКА, който е високо в класациите след изиграването на квалификационните мачове, е вратарят Фьодор Лапоухов. Стражът на Беларус е втори по направени спасявания средно на мач. Според статистиката той се е намесвал средно по 5.4 пъти на 90 минути. През сезона за ЦСКА в Първа лига Лапухов е изиграл 9 мача, в които е допуснал 6 гола. В три от срещите той е запазил мрежата си “суха“.

