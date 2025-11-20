Учени: Огромни територии на Марс се променят драстично за миг

Марс редовно преживява космически сблъсъци, тъй като атмосферата му е сто пъти по-тънка от земната. Следователно, много метеороиди не изгарят напълно, а вместо това достигат повърхността на планетата почти безпрепятствено. Ново проучване установи, че когато тези космически тела бомбардират Марс, те причиняват драматични промени в ландшафта - прахови свлачища, които могат да се простират на километри, което потенциално представлява предизвикателство за бъдещите изследователи от Земята.

Popular Science съобщава това, позовавайки се на проучване, публикувано на 6 ноември в списанието Nature Communications.

Редки, но впечатляващи последици за Марс

Проучването е проведено от учени от Европейската космическа агенция (ЕКА) и Университета в Берн, Швейцария. Планетарният учен Валентин Бикел използва алгоритми за дълбоко обучение, за да идентифицира и анализира повече от два милиона така наречени „наклонени ивици“ – области, където горните слоеве на финия марсиански прах са били изместени.

Поради липсата на вода на Марс, Бикел и колегите му смятат, че повечето от тези ивици са образувани от вятъра. Въпреки това, около една на 1000 ивици по склона са причинени от „посетители от космоса“.

Един такъв пример е документиран в навечерието на Коледа през 2023 г. от ExoMars Trace Gas Orbiter на ESA. Изображението показва разпадащ се клъстер от ударни кратери в основата на Apollinaris Mons, древен щитовиден вулкан близо до марсианския екватор.

„Динамиката на праха, вятъра и пясъка изглежда е основната сезонна движеща сила на набраздяването на склоновете. Ударите на метеороидите и земетресенията изглежда са локално значими, но относително незначителни двигатели в световен мащаб“, казва Бикел.

Резултатите от мощния удар на метеороида са видими над кратера: обезцветен участък от ивици по склона, покриващ площ от приблизително 2,3 квадратни мили (около 6 квадратни километра).

Последици за бъдещи мисии

Допълнителни данни помогнаха на учените да определят, че ударите на метеороиди и образуването на следи вероятно са се случили между 2013 и 2017 г. Въпреки че такива следи могат да бъдат открити по цялата планета, новото проучване идентифицира пет отделни, все още видими горещи точки, които вероятно са се образували между 2006 и 2024 г.

Тази ценна информация е важна не само за спътниците, изследващи Марс. Всяка потенциална опасност и променлива изисква внимателно обмисляне, преди хората да стъпят на Червената планета.

„Получаването на дългосрочни, непрекъснати и глобални наблюдения, които разкриват динамичен Марс, е ключова цел на настоящите и бъдещите орбитални апарати“, добавя Колин Уилсън, учен по проекта за ExoMars Trace Gas Orbiter.

