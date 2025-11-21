Войната в Украйна:

Пътят към високите доходи: Най-добрите специалности и университети у нас

21 ноември 2025, 10:50 часа 362 прочитания 0 коментара
Завършилите "Военно дело" и "Информатика и компютърни науки" получават най-висок среден облагаем доход - над 4 700 лв. На ниво висше училище най-висок среден облагаем доход получават завършилите магистърски програми в направление "Администрация и управление" на Американския университет - 10 108 лв. и "Информатика и компютърни науки" в Софийския университет "Св. Климент Охридски" - 8 568 лв. и Нов български университет - 7 919 лв. Това показват данните от новото издание на Рейтинговата система на висшите училища в България за 2025 г., което беше представено от Министерството на образованието и науката (МОН).

Сред завършилите бакалавърски програми най-висок облагаем доход имат завършилите "Информатика и компютърни науки" в Софийския университет - 7 107 лв.

Професионална реализация

Най-ниска е безработица сред завършилите професионалните направления "Военно дело", "Медицина", "Фармация", "Металургия" и "Дентална медицина" - под 1%. А най-висока е сред завършилите "Социални дейности" - 3.88%.

Над 90% от завършилите "Военно дело", "Медицина", "Теория и управление на образованието" и "Дентална медицина" работят по специалността си. Само 25% от завършилите "Туризъм" продължават по специалността си.

От новите данни стана ясно и че придобиването на по-висока степен на висше образование води до подобряване на шансовете за успешна реализация на пазара на труда. 85% от наетите висшисти, завършилите през предходните 5 години магистърски програми след средно образование и 70% от завършилите магистърски програми след придобита степен на висше образование, работят на позиции за висшисти или по призвание.

Едва 51% завършилите бакалавърски програми работят на подобни позиции.

Завършилите магистърски програми като цяло се отличават и с по-високи доходи, по-висок дял на осигурените и по-ниска безработица в сравнение със завършилите бакалавърски програми.

Най-предпочитаните университети

Висшето училище с най-голям брой студенти е СУ "Св. Климент Охридски" – 19 799, следвано от Университета за национално и световно стопанство (УНСС) с 17 092 студенти и Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" с 16 285.

В 12 висши училища в страната броят на обучаваните студенти е под 1000, включително в едно от тях броят на обучаваните студенти е под 100.

В осемте най-големи университета се обучават половината от студентите в страната.

В рамките на последното десетилетие делът на чуждестранните студенти в България е нараснал повече от 2 пъти – от около 4% през 2013 г. до близо 9% от действащите студенти през 2025 г. За поредна година делът на чуждестранните студенти е най-голям в направленията "Медицина" - 59% от действащите студенти, "Дентална медицина" - 48% и "Ветеринарна медицина" - 33%.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
