27 септември: Какъв църковен празник е и какво задължително трябва да се яде утре?

Утре, 27 септември, вярващите отбелязват деня на паметта на светия мъченик Калистрат и дружината му. Ето какви са традициите и обичаите, свързани с този църковен празник и какво задължително трябва да се яде утре.

Църковен празник на 27 септември

Калистрат произхожда от Картаген (Северна Африка). Баща му е бил християнин и е отгледал сина си във вярата на Христос. В младежките си години Калистрат постъпил на военна служба в Римската империя, но останал верен на Господа. Всяка вечер се молел усърдно, което го отличавало от неговите събратя езически войници.

Войниците споделили с командира на кораба Калистрат, че е християнин. Той бил изправен пред съд и принуден да принесе жертва на идоли. Той смело отказал, признавайки Иисус Христос за единствен Бог пред всички. За това бил жестоко измъчван: бил бит с камшици, тялото му било разрязано, а по-късно бил зашит в чувал и хвърлен в морето. Но Господ по чудо запазил живота му: чувалът се скъсал и той излязъл на брега жив и здрав.

Това чудо изумило 49 от неговите събратя войници. Те повярвали в Христос и се присъединили към Калистрат. По-късно всички те били затворени и измъчвани. Въпреки мъченията, те останали непоколебими във вярата си. В крайна сметка те били екзекутирани - според преданието, всички заедно, около 304 г. сл. Хр. по време на гоненията при император Диоклециан.

Какво да не правите на 27 септември

Не бива да организирате шумни забавления - това е ден за размисъл върху духовността. Не се препоръчва да се работи в градината или на полето - земята почива. Не бива да ходите в гората — „змиите се крият в земята“, така че ходенето в гората се счита за опасно.

Народни знаци и традиции за 27 септември

Сред нашите предци е имало много интересни знаци за този ден:

какво е времето на 27 септември, какво ще бъде времето през октомври;

тих и слънчев ден вещае мека зима;

облачно и дъждовно време - вещае сурова зима;

Народът наричал 27 септември Калистрата или Сумица. Второто име се свързвало с факта, че природата е „тъжна“, защото топлите дни вече са отминали. Често се казвало: „Калистрат прегръща със студ, изгонва топлина от земята“ и „Калистрата дойде — есента се връща“.

Какво може да правите утре и какво е задължително да се яде?

Към Свети Калистрат вярващите се обръщат с молитви за укрепване на вярата и даряване на сили, както физически, така и духовни. Според народните обичаи на този ден се пекат меденки: вярва се, че изяждането на поне един носи просперитет и благополучие в дома.

