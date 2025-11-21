САЩ и НАТО ще реагират с военна сила, ако Путин нападне пак Украйна, ЕС готви контраплан за мир

Планът за мир в Украйна, съставен от 28 точки и изготвен от специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф (под влиянието на ръководителя на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев) - е голямата тема около войната през последните дни. Проектът на плана, публикуван онлайн, чиято автентичност бе потвърдена от Белия дом, призовава украинската страна да отстъпи на Москва източната част на Донбас, която в момента е под неѝн контрол, и да приеме де факто контрола на Русия над части от регионите Херсон и Запорожие, където фронтовата линия ще бъде замразена.

Военните сили на Украйна ще бъдат ограничени до 600 000 души (по-малко от сегашните 800-850 хиляди), а целта ѝ да се присъедини към НАТО ще бъде прекратена.

Като цяло предложенията целят да отговорят на много от дългогодишните искания на диктатора Владимир Путин за прекратяване на войната и са описвани от западни и украински официални лица и анализатори като капитулация на Киев.

Гаранциите за сигурност - по модела на чл. 5 на НАТО

В допълнение към 28-точковия план, отделен документ на САЩ излага гаранциите за сигурност, които служителите на Белия дом са готови да предложат на Украйна, в случай че Русия поднови войната, включително „разузнавателна и логистична помощ“ или „други мерки, счетени за подходящи“ след консултации с съюзниците. Документът, прегледан и цитиран от The Wall Street Journal, не задължава САЩ да предоставят пряка военна помощ.

Гаранциите ще са валидни за 10 години и могат да бъдат удължени, гласи информацията.

Снимка: Getty Images

Мирният план на администрацията на Тръмп за Украйна включва гаранция за сигурност, моделирана по член 5 от Североатлантическия договор (договора на НАТО), която ще задължи Щатите и европейските съюзници да третират атака срещу Украйна като нападение срещу цялата „трансатлантическа общност“. Това показва проект на плана, получен и цитиран от американската медия Axios.

В него се посочва, че всяко бъдещо „значително, умишлено и продължително въоръжено нападение“ от страна на Русия срещу Украйна „ще се счита за нападение, заплашващо мира и сигурността на трансатлантическата общност“, а САЩ и техните съюзници ще реагират съответно, включително чрез военна сила.

В проектодокумента са били оставени места за подписи от Украйна, САЩ, ЕС, НАТО и Русия. Високопоставен служител на Белия дом казва, че Москва е била информирана за проекта, но не е ясно дали в крайна сметка ще бъде необходим подписът на диктатора Владимир Путин.

Висш служител на Белия дом и друг източник с пряка информация за процесите потвърждават легитимността на документа. Висшият служител казва, че предложението ще трябва да бъде обсъдено с европейските партньори и че все още може да бъде променено. Той добавя, че администрацията на Тръмп разглежда предложената гаранция за сигурност като „голяма победа“ за Зеленски и за дългосрочната сигурност на Украйна.

Реакцията на САЩ при подновена руска атака ще е следната - президентът на Съединените щати, в упражняване на конституционните си правомощия и след незабавни консултации с Украйна, НАТО и европейските партньори, определя необходимите мерки за възстановяване на сигурността. "Тези мерки могат да включват въоръжена сила, разузнавателна и логистична помощ, икономически и дипломатически действия и други стъпки, които се считат за подходящи. Съвместен механизъм за оценка с НАТО и Украйна ще оцени всяко твърдение за нарушение", пише в документа, цитиран от Axios.

Членовете на НАТО, включително Франция, Обединеното кралство, Германия, Полша и Финландия, потвърждават, че сигурността на Украйна е неразделна част от европейската стабилност и се ангажират да действат съвместно със САЩ в отговор на всяко нарушение, което отговаря на определените критерии, като осигуряват единна и надеждна възпираща позиция. Настоящата рамка влиза в сила при подписването и остава в сила за срок от десет години, като може да бъде подновявана по взаимно съгласие. Съвместна комисия за наблюдение, ръководена от европейските партньори и с участието на САЩ, ще контролира спазването на рамката, гласи още планът.

Снимка: Стив Уиткоф, Getty Images

Русия да не напада Европа

Разпоредба от плана, цитирана от WSJ и насочена към съседите на Украйна, които са загрижени за заплахата от Москва, гласи: „Очаква се, че Русия няма да нападне съседните страни“.

Европейските правителства не са били включени в изготвянето на плана, нито са били информирани за съдържанието му към четвъртък вечерта, 20 ноември, казват пред изданието европейски служители.

Санкциите падат, Русия се връща на международната сцена, а Украйна ще може да влезе в ЕС

Ако цялостното споразумение бъде прието, Русия ще бъде поканена да се присъедини отново към Г-8 и ще й бъде обещано, "на базата на индивидуален подход", отмяна на санкциите. Вашингтон и Москва ще си сътрудничат в областта на изкуствения интелект, центровете за данни, енергийните сделки и добива на редкоземни елементи в Арктика, съгласно 28-точковия план, цитиран от WSJ

Американски официални лица казват, че внимателно координират условията на споразумението с Киев. Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров е одобрил „по-голямата част от плана” по време на преговорите с американските официални лица, заяви говорителят на Белия дом Каролайн Левит. Само че самият Умеров отрече - той написа, че ролята му по време на посещението в САЩ е била чисто техническа и че не е одобрявал конкретни точки от предложените мирни планове.

Междувременно президентът Володимир Зеленски обяви готовност за преговори с Тръмп по проекта за мир.

В допълнение към разпоредбите, насочени към прекратяване на боевете, предложението призовава Киев да се съгласи да проведе избори в рамките на 100 дни.

Москва ще трябва да не разполага войски на територията, която Украйна едностранно отстъпва, но регионите Луганск, Донецк и анексирания от 2014 г. полуостров Крим ще бъдат „признати за де факто руски“, включително от САЩ, се казва в документа.

Ще бъде създадена и програма за рехабилитация на семействата, в опит да се отговори на възмущението на Украйна от насилственото отвличане и изчезването на хиляди украински деца в Русия.

Украйна ще запази правото си да се присъедини към Европейския съюз.

САЩ ще извлекат ползи

Междувременно САЩ ще извлекат ползи от възстановяването на Украйна, което ще бъде частично финансирано от Световната банка. Щатите ще възстановят газопроводите на Украйна и ще помогнат за създаването на фонд за проекти за изкуствен интелект и центрове за данни. Мирен съвет, председателстван от Доналд Тръмп, ще наблюдава изпълнението.

Планът на САЩ предвижда също така разделяне на електроразпределението от украинската атомна електроцентрала в Запорожие между Русия и Украйна. АЕЦ "Запорожие" - най-голямата атомна централа в Европа - е под руска окупация от самото начало на войната, като според плана наблюдението там ще се осъществява от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

Снимка: Kremlin.ru

Рамката има за цел да определи какво ще се случи със замразените в ЕС и Г-7 около 300 милиарда долара руски активи, по-голямата част от които се държат в белгийския депозитар на ценни книжа Euroclear: ЕК обяви кога вижда края на войната на Путин, търси пари от държавите членки за армията и бюджета на Украйна.

Всичко това е все още само работен документ, уточняват от САЩ. Американският шарже д'афер в Киев Джули Дейвис казва, че мирните преговори между Украйна и Русия вървят с „агресивно темпо“, наричайки ги едно от най-интензивните дипломатически усилия, които е виждала през последните 30 години.

Европейският съюз работи по свой контраплан

Европейските лидери междувременно работят по своя контраоферта за това как да се сложи край на войната в Украйна при алтернативни условия. Те се опитват да убедят Киев да подкрепи плана им, който ще е по-благоприятен за нападнатата от Русия страна. Европа се надява проектът да бъде готов в рамките на няколко дни, но Киев все още не се е ангажирал да се присъедини към него, твърди The Wall Street Journal.

Ръководителят на външната политика на ЕС Кая Калас заяви, че блокът има ясен план за постигане на мир в Украйна, който се състои само от две точки: първо, отслабване на Русия; второ, подкрепа за Украйна.

"Русия многократно е изразявала подкрепа за мирните преговори, но предишните преговори се провалиха, защото Русия никога не пое реални ангажименти. Натискът трябва да бъде върху агресора, а не върху жертвата", заяви Калас. Тя е категорична - не може да има мир без участието на Киев и Брюксел.

