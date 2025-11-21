Войната в Украйна:

От ЦСКА опитали да привлекат бивш селекционер на България за ключов пост в клуба

21 ноември 2025, 10:49 часа 298 прочитания 0 коментара
От ЦСКА опитали да привлекат бивш селекционер на България за ключов пост в клуба

Ръководството на ЦСКА е опитало да привлече бивш селекционер на националния отбор на България за ключов пост в клуба. Става въпрос за доцента от НСА Михаил Мадански. Според информация на колегите от „Тема спорт“ шефовете на „армейците“ са се свързали с него и са му предложили да оглави Академията на родния гранд. Както е известно, „червените“ търсят нов шеф на школата, след като наскоро Костадин Ангелов бе освободен от поста си.

ЦСКА усилено търси нов шеф на школата 

Развитието и работата в Академията на ЦСКА са от изключителна важност за ръководството и поради тази причина шефовете на клуба искат сериозно име да застане на поста. Преди дни се заговори, че вариант за директор на школата е португалеца Пауло Кардосо, който вече веднъж бе начело на ДЮШ на „армейците“. Той работи в клуба по времето на предишния собственик Гриша Ганчев, но не успя да се справи със задачата и бе освободен.

Михаил Мадански Национален отбор по футбол на България

"Армейците" изграждат чисто нова база за своята Академия 

Както е известно, в последните месеци шефовете на ЦСКА работят усилено върху изграждането на чисто нова база за Академията на клуба. Тя се намира в близост до летище „Васил Левски“ в София като ще предлага възможно най-модерните съоръжения за развитие на младите футболисти. Школата ще разполага с няколко терена – с естествена и изкуствена трева. Работата по изграждането на новия дом на „армейската“ академия върви с пълна сила като се очаква съвсем скоро от ЦСКА да запознаят обществеността с напредването на работата са.

ОЩЕ: Неочаквана раздяла в ЦСКА! Легенда на българския футбол напуска "армейците"

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
ЦСКА Национален отбор по футбол Михаил Мадански
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес