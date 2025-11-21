От ЦСКА опитали да привлекат бивш селекционер на България за ключов пост в клуба

Ръководството на ЦСКА е опитало да привлече бивш селекционер на националния отбор на България за ключов пост в клуба. Става въпрос за доцента от НСА Михаил Мадански. Според информация на колегите от „Тема спорт“ шефовете на „армейците“ са се свързали с него и са му предложили да оглави Академията на родния гранд. Както е известно, „червените“ търсят нов шеф на школата, след като наскоро Костадин Ангелов бе освободен от поста си.

ЦСКА усилено търси нов шеф на школата

Развитието и работата в Академията на ЦСКА са от изключителна важност за ръководството и поради тази причина шефовете на клуба искат сериозно име да застане на поста. Преди дни се заговори, че вариант за директор на школата е португалеца Пауло Кардосо, който вече веднъж бе начело на ДЮШ на „армейците“. Той работи в клуба по времето на предишния собственик Гриша Ганчев, но не успя да се справи със задачата и бе освободен.

"Армейците" изграждат чисто нова база за своята Академия

Както е известно, в последните месеци шефовете на ЦСКА работят усилено върху изграждането на чисто нова база за Академията на клуба. Тя се намира в близост до летище „Васил Левски“ в София като ще предлага възможно най-модерните съоръжения за развитие на младите футболисти. Школата ще разполага с няколко терена – с естествена и изкуствена трева. Работата по изграждането на новия дом на „армейската“ академия върви с пълна сила като се очаква съвсем скоро от ЦСКА да запознаят обществеността с напредването на работата са.

ОЩЕ: Неочаквана раздяла в ЦСКА! Легенда на българския футбол напуска "армейците"