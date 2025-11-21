Като терористите: Праз Мишел от Fugees е осъден на 14 години затвор

Рапърът Пракзарел "Праз" Мишел от групата Fugees, носител на награда "Грами", беше осъден в четвъртък (20.11) на 14 години затвор по дело, в което беше признат за виновен за незаконно прехвърляне на милиони долари от чуждестранни дарения за кампанията за преизбиране на бившия президент Барак Обама през 2012 г. 52-годишният Праз Мишел отказа да се обърне към съда, преди федералният съдия Колин Колар-Котели да произнесе присъдата му, съобщава "Асошиейтед прес".

Снимка: Getty Images

През април 2023 г. федерално жури осъди Мишел по 10 обвинения, включително заговор и действане като нерегистриран агент на чужда държава. Процесът във Вашингтон включваше показания на актьора Леонардо ДиКаприо и бившия генерален прокурор Джеф Сешънс.

Твърде висока присъда?

Прокурорите от Министерството на правосъдието заявиха, че федералните насоки за налагане на наказания препоръчват доживотна присъда за Мишел, който според тях "е предал страната си за пари" и "е лъгал без угризения и безмилостно, за да осъществи плановете си". "Присъдата му трябва да отразява широкия обхват и тежестта на престъпленията му, безразличието му към рисковете за страната му и мащаба на алчността му", написаха те.

Снимка: Getty Images

Адвокатът на Мишел - Питър Зейденберг, заяви, че 14-годишната присъда на клиента му е "напълно несъразмерна с престъплението". Според адвоката му, Мишел ще обжалва присъдата и наказанието си.

Още: Официално: Доналд Тръмп завежда дело срещу Би Би Си

Зейденберг беше препоръчал тригодишна присъда. Доживотна присъда би била "абсурдно високо" наказание за Мишел, като се има предвид, че тя обикновено се налага на терористи, извършили смъртоносни атентати, и лидери на наркокартели, заявиха адвокатите на Мишел в съдебното дело. "Позицията на правителството просто илюстрира колко лесно могат да бъдат манипулирани насоките, за да се получат абсурдни резултати, и колко са неподходящи, поне в този случай, за определяне на справедливо и правомерно наказание", пишат те.

Престъплението на Праз Мишел

Уайклеф Жан, Лорин Хил и Праз Мишел от Fugees, снимка: Getty Images

Мишел, роден в Бруклин, чиито родители са имигрирали в САЩ от Хаити, е един от основателите на групата Fugees заедно с приятелите си от детинство Лорин Хил и Уайклеф Жан. Хип-хоп групата им спечели две награди "Грами" и продаде десетки милиони албуми. Мишел получи над 120 милиона долара от малайзийския милиардер Лоу Таек Джо, известен също като Джо Лоу, и насочи част от тези пари чрез фиктивни дарители към кампанията на Обама.

Още: Краят на Fugees: Праз Мишел напуска групата

Мишел също така се опитал да прекрати разследването на Министерството на правосъдието срещу Лоу, повлиял на двама свидетели и дал лъжливи показания по време на съдебния процес, заявиха прокурорите.

Снимка: Getty Images

Лоу, който е живял в Китай, беше един от основните финансисти на филма "Вълкът от Уолстрийт" с участието на Леонардо Ди Каприо. Лоу е беглец, но твърди, че е невинен. "Мотивът на Лоу да даде пари на г-н Мишел за дарение не е бил, за да постигне някаква политическа цел. Вместо това, Лоу просто е искал да получи снимка с тогавашния президент Обама", написаха адвокатите на Мишел.

Още: Праз Мишел от Fugees съди Лорин Хил за финансови злоупотреби

През август 2024 г. съдията отхвърли искането на Мишел за ново дело, частично въз основа на използването от страна на защитника му на генеративна програма за изкуствен интелект по време на заключителните пледоарии по делото. Съдиите заявиха, че това и други грешки по време на делото не представляват сериозно нарушаване на правосъдието, припомня "Асошиейтед прес".