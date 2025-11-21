Специалистите признават: Тези популярни съвети за кожата са грешни

Повечето от митовете за грижата за кожата се раждат именно от компании или хора, които искат да продават продуктите си. Повечето от тях се основават на дезинформация или много стари данни, които са трудни за идентифициране, защото се повтарят и разпространяват много често.

Един от най-често срещаните митове е:

„Трябва да използвате много и скъпи продукти, за да получите най-добрия резултат.“ Въпреки че е вярно, че всеки продукт осигурява уникални предимства, изобщо не е необходимо да използвате дузина продукти, за да получите желаните резултати.

Като цяло трябва да намерите и използвате продукти, които са нежни към кожата и не я дразнят. Необходимо е също така да обърнете внимание на продуктите, които използвате върху кожата и колко я излагате на слънце през деня.

Най-често срещаните митове

Хората с чувствителна кожа не трябва да я ексфолират

Използването на леки ексфолианти с нежни методи отпушва порите и помага на кожата да абсорбира влагата, идеално за чувствителна кожа. Кожата не трябва да бъде раздразнена или възпалена в резултат на използването на ексфолианти.

Раздразнението от пъпки и акне не е проблем

Въпреки факта, че някои методи за премахване на черни точки или малки пъпки у дома се считат за нормални, изстискването им не е добра идея. Това действие може да увреди кожата, оставяйки белези. Порите и космените фоликули могат да се запушат, ако ги раздразните и кожните проблеми могат да се задълбочат.

Не е необходимо да използвате слънцезащитни продукти, ако сте вътре

Ако стоите близо до прозорци (когато стъклата нямат UV защитни филтри) сте изложени на UV лъчи. Експертите препоръчват да използвате слънцезащитни продукти, дори ако сте у дома.

Бенките могат да станат по-големи от нормалното

Бенките могат да станат по-големи, но ако продължат да растат и започнат да се появяват други, това не е добър знак. В тези случаи трябва да се консултирате с дерматолог възможно най-скоро, за да установите дали са признаци на рак или не.

Раните по кожата се нуждаят от въздух, за да заздравеят по-бързо

Никак не е добре за лечебния процес, ако раните са непокрити и сухи. Лейкопластът или превръзката помагат да се запази влагата в увредената област, така че клетките и вените да заздравяват по-бързо.

Стресът причинява акне

Това не е единствената или дори основната причина, но стресът може да причини хормонален дисбаланс, който може да доведе до акне.

Бръсначът трябва да върви в посока, обратна на космите

Бръсначът винаги трябва да се използва в същата посока като косъма, ако го използвате в обратна посока, увеличавате вероятността от врастнали косми и кожни раздразнения.

Кремът за тяло не е необходим на мъжете

Лосионът за тяло може да бъде също толкова полезен както за мъжете, така и за жените. Хидратацията поддържа кожата здрава и млада. Въпреки че мъжете имат повече мазнина в кожата си от жените, това не е достатъчно, за да се отрекат от крема за тяло.

Бръсненето кара косата да расте по-бързо

Използването на бръснач не засяга космените фоликули или тялото, за да ускори процеса на растеж. Посоката на епилация със самобръсначката и качеството на нейните ножчета обаче може да ви накара да мислите, че космите растат по-бързо, но това не е вярно.

Само слънцето може да причини рак на кожата

UV лъчите от всеки друг източник могат да причинят рак на кожата. Генетичните фактори и други здравословни проблеми са отговорни за рака на кожата в допълнение към излагането на слънце.

Порите могат да се отварят и затварят

Порите могат да се разширят при определени условия, като например пара, но те не се отварят и затварят.

Брадавиците или уртикарията по кожата не са инфекциозни заболявания

Можете да получите брадавици, като влезете в контакт с някой, който има отворена рана, или като докоснете предмет, който някой, който има брадавици, е докоснал.

Акнето се причинява от шоколад

Твърде много захар във вашата диета не е добро за кожата и може да причини акне, но това не е пряко свързано с шоколадовите бонбони.

Използването на паста за зъби върху пъпките може да ги накара да изчезнат

Пастата за зъби съдържа някои от същите активни съставки като продуктите за акне, но пастата за зъби съдържа съставки, които са вредни за кожата. Някои могат да причинят нежелано възпаление и сухота. Използването на паста за зъби върху кожата може да не е фатално, но е нежелателно.

Дерматологично тествани продукти са безопасни

„Тестван от дерматолог“ е само маркетингов слоган, а не официален сертификат. Използването на тази фраза трябва да означава, че поне един дерматолог е тествал продукта. Ако не можете да идентифицирате източника на одобрение, внимавайте.

Ако имате мазна кожа, нямате нужда от хидратант

Грешно е да се твърди, че хидратиращите продукти са безполезни за хора с мазна кожа. Ако не хидратирате кожата си, тя ще произведе допълнително омазняване. Хората с мазна кожа трябва да използват некомедогенни овлажнители, които поддържат порите чисти. Стойте далеч от какаово масло и минерално масло.

Запомнете всички тези съвети и не вярвайте на митовете.