25 септември: Какъв църковен празник е утре и какво НЕ трябва да правят жените

Утре, 25 септември, вярващите ще отбележат деня на паметта на светата преподобна Ефросиния. Този църковен празник се свързва не само с определени традиции и обичаи, но и с някои забрани за жените. Ето какво трябва и не трябва да се прави утре, 25 септември.

История на църковния празник на 25 септември

Ефросиния е родена в богато и знатно семейство в Александрия (Египет). От младостта си тя се е стремяла към духовен живот. Когато баща ѝ поискал да я омъжи, момичето тайно напуснало дома си. За да запази девствеността си и да избегне насилствен брак, Ефросиния се преоблекла в мъжки дрехи и постъпила в манастир под името Смарагд. Никой не подозирал за женската ѝ природа. Тя се подвизавала в строг пост, молитва и служене на братята, спечелвайки уважението на монасите като благочестив човек. Едва преди смъртта си Ефросиния разкрила тайната си на собствения си баща, който случайно дошъл в същия манастир за духовен съвет. Нейният праведен живот станал свидетелство за пълна отдаденост на Бога и победата на духа над плътските страсти.

Какво да не правим на 25 септември

На жените е забранено да извършват тежък физически труд - хората са вярвали, че на този ден трябва да се пазят силите, особено младите момичета.

Не трябва да се преде или да се шие след залез слънце - вярва се, че ако една жена не спазва тази забрана ще „обърка“ съдбата си.

Човек не бива да е мързелив - вярвало се е, че всеки, който помогне на нуждаещ се човек или на сирак, ще получи благословията на светицата.

Народни знаци и традиции за 25 септември

Сред нашите предци е имало много интересни знаци за този ден:

слънчев и ясен ден вещае студена, но суха есен;

ръмеж или дъжд - очаквайте снежна и сравнително топла зима;

ако духа северен вятър - ще настъпи бързо захлаждане;

ако сутринта мъгла се разпростира над земята - ще се установи спокойно и топло време за няколко дни;

ако има много врабчета - зимата ще бъде сурова.

Народът наричал 25 септември Ефросиния Последната. Този празник се свързва с повратен момент: завършването на жътвата, краят на топлата есен. Вярвало се е, че след този ден на полето не може да остане неовършана ръж. Момичетата на този ден се молели на светицата за щастлива съдба, чистота на сърцето и добър съпруг. Народът дори казвал: „ След Ефросиния слънцето по-бързо се накланя към зимата. “

