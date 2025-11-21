Студио Actualno:

Отново на пешеходна пътека: Блъснаха възрастна жена

21 ноември 2025, 11:20 часа
Отново на пешеходна пътека: Блъснаха възрастна жена

Пострадала е 71-годишна жена, пресичала на пешеходна пътека на кръстовището на улиците „Христо Ботев“ и „Александър Стамболийски“ в Сливен, съобщиха от Областна дирекция на МВР в града, цитирани от БТА.

Инцидентът е станал на 20 ноември около 17:30 ч. Жената е настанена за лечение в болнично заведение в Сливен с фрактура на ръка, без опасност за живота.

Водачът, причинил инцидента, е напуснал местопроизшествието. След проведени издирвателни действия са установени автомобилът и неговият собственик. По случая продължава работа, образувано е досъдебно производство.

При катастрофи в страната през изминалото денонощие са загинали двама души, а 17 са ранени, съобщиха от МВР на сайта си. За изминалите 24 часа тежките пътни инциденти са 16.

От началото на месеца са станали 333 катастрофи с 29 загинали и 413 ранени. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 5964, загиналите са 402, а ранените 7423. 

