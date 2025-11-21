Войната в Украйна:

21 ноември 2025, 10:57 часа 315 прочитания 0 коментара
Асен Василев към Борисов: Независимо в каква валута - няма да подкрепяме бюджета, ако ще крадете (ВИДЕО)

Г-н Борисов, няма значение дали този бюджет е в евро, лева, в рубли или турски лири. Ако вие ще крадете през бюджета, ние ще бъдем против него, независимо в каква валута. Това каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред медиите в парламента във връзка с думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който днес обвини ПП-ДБ, че са против еврозоната, защото не искат да се приеме първия бюджет в евро. 

"Вчера видяхме триъгълникът на властта пълен с хора, които са абсолютно недоволни от политиката на това правителство, от този бюджет, който иска да им бръкне в джоба и пълни касичката на властта и са абсолютно възмутени от това, което се случва с Благомир Коцев и липсата на справедливост", каза Асен Василев.

Призивът за окупацията на парламента

Бившият финансов министър е възмутен, че нормалният срок за предложения между първо и второ четене е седем дни, а управляващите са го намалили на 4 дни, за да може понеделник да минат предложенията, а вторник той да се гледа на комисии. 

"Ако нещо може да се промени в този бюджет за добро, то е на второ четене в комисия. Ако изместят второто четене да не е във вторник, ще изместим и протеста", добави още Асен Василев. 

Той се обяви за окупация на парламента, защото това правителство отказва да чуе българските граждани, работодателските организации и е нарушило Закона за публичните финанси. 

"Виждаме едно бързане да се ограби българския народ", добави още Василев.

Той коментира и желанието на "Възраждане" да се включат в протестите, като каза: "Всеки български гражданин, който не иска да му бръкнат в джоба с този крадлив бюджет е добре дошъл на протеста. Това няма никакво значение за еврозоната. Еврозоната беше решена на 8 юли". ОЩЕ: Скандал в пленарна зала за прасето-касичка пред парламента (СНИМКИ)

 

