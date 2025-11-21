Войната в Украйна:

Нито Украйна, нито Русия са се съгласявали: Какво трябва да се знае за плана на Тръмп

От това, което до този момент е изнесено като информация за т. нар. план от 28 точки на американския президент Доналд Тръмп за мира в Украйна, може да се каже единствено следното - това не е план. Това е просто сбор от нахвърляни различни идеи, които биха могли да се разглеждат като компромиси. Може да се каже и с други думи - че това е нещо като меню, от което двете страни в конфликта евентуално да си изберат някакви взаимни компромиси и отстъпки.

Само че никой до момента нито в Украйна, нито в Русия не се е съгласил нито пък е обсъдил тези точки. "Планът" е подготвен от специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф и от пратеника на Путин, руския бизнесмен Кирил Дмитриев. Но никой от  двамата не е получил директиви за плана - това е тяхна инициатива и концепция. Към момента Тръмп не е одобрил никакъв план – той само се е съгласил да го пусне за дискусия между страните.

Горното е мнение на Виктор Андрусив, бивш съветник на министъра на вътрешните работи на Украйна и бивш изпълнителен директор на Украинския институт на бъдещето, понастоящем военнослужещ от Въоръжените сили на Украйна.

Андрусив полива със студен душ онези, които побързаха да решат, че планът е одобрен и скоро ще влезе в действие и завършва с краткото:

"Войната продължава да се решава изключително на бойното поле!"

Елена Страхилова
