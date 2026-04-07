3 пролетни ритуала за привличане на пари и изобилие

Опитайте 3 древни пролетни ритуала и поверието казва, че ще се радвате на изобилие.

Пролетта е времето, когато всичко започва - природата, енергията, но и нашите желания за промяна. Тогава мнозина вярват, че е най-лесно да привлечем това, което ни липсва, включително парите . Малките ритуали и символи, макар и прости, могат да ни напомнят да отворим пространство за изобилие и нови възможности.

Ако искате да внесете малко финансов късмет в ежедневието си, има лесни, интересни обичаи от различни древни култури, които можете да опитате. Достатъчно е да внесете един плод в къщата и да сложите няколко символични дрънкулки в портфейла си - и да запазите добри намерения и вяра, че нещата могат да се развият във ваша полза, пише "Sensa"

Ето 3 лесни пролетни ритуала за привличане на партньор:

Kора от мандарина

Традицията да се използват цитрусови кори, особено мандаринови, за привличане на късмет и богатство е популярна в китайската култура.

Думата „мандарина“ на китайски звучи подобно на „злато“ и затова се свързва с финансов просперитет.

Поставете корите от мандарини върху кухненска хартия или тава за печене на добре проветриво място. Избягвайте пряка слънчева светлина, за да запазите цвета и аромата. Сушенето обикновено отнема няколко дни. Корите могат да се добавят към чай, но друг вариант е да се нанижат на здрав конец - редувайки се с мъниста, и да се използват като декорация за дома.

Семена в портфейла

В индийската култура сусамовите семена често се използват в традиции, свързани с богатството. Те се поставят в портфейл или се използват по време на религиозни церемонии.

Традиционният европейски еквивалент е макът. Можете да използвате и двата вида, за да привлечете късмет и богатство. Например, сложете няколко сусамови семена в портфейла си и едно маково семе в калъфа за карти.

Жълта монета и изображение на животно

Смята се, че златна или жълта монета в портфейл носи положителна енергия и привлича просперитет. Според китайската традиция, тя трябва да има квадратна дупка в средата.

И вместо монети, можете да използвате снимка на символ или животно, за което се смята, че носи пари - това може да бъде дракон (късмет, просперитет), феникс (прераждане и късмет - чудесен вариант, ако имате нужда от възстановяване след неуспешно стартиране на бизнес) или златна рибка (богатство и изобилие).