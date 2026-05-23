Науката го потвърждава: Възможно е да видите бъдещето си!

Мозъкът ни вижда бъдещето през цялото време, но ние не го осъзнаваме. Чрез стимулиране на интуицията и разпознаване на „значими съвпадения“ от бъдещето, ние получаваме решения на днешните проблеми!

Който контролира мислите си, контролира живота си!

Науката до голяма степен потвърждава: възможно е да видите бъдещето си! Никой друг не може да го направи вместо нас, но ние можем да го направим сами. Няколко експеримента, които съм провел с нова версия на подсъзнателния „синхрон“, сякаш показват това.

В различни лаборатории по света са проведени приблизително 130 експеримента с доброволци, за да се види дали те могат да предчувстват предварително какво изображение ще се появи на екрана – щастливо или тъжно. Резултатите са изумителни, участниците някак си са „знаели“ предварително какво ще се появи. Което може би е в съответствие с доказаното от д-р Либет в известното му изследване – че мозъкът ни реагира на ситуации до десет секунди, преди да сме наясно с тях, а по-късно ние си спомняме тези действия като резултат от нашата воля.

Още: Духовно послание за всяка зодия за 18 май

Първо, д-р Дийн Радин доказа върху огромна извадка, че виждането на бъдещето съществува по един или друг начин, а истинската бомба беше предизвикана от изследването „Усещане за бъдещето“ на д-р Дарил Бем, високо уважаван учен, който открито твърди, че „умът се простира през Времето“.

Съвсем наскоро екипът от Джулия Мосбридж, Патрицио Трешолди и Джесика Ътс открито заяви, че хората наистина несъзнателно „знаят“ бъдещи събития.

Д-р Хю Еверет е убеден, че това потвърждава теорията за „многото светове“, така че всичко, което може да се случи, наистина се случва в една от тези паралелни реалности. Вече изказах осъзнаването си, че ние сме Време, както и Пространството, и объркването относно посоката, в която тече Времето, което изпитах в променено състояние на съзнанието като процес, който тече и в двете посоки – едновременно напред и назад!

Това знание е било скрито от даоистките мъдреци в специален поздрав, когато пръстите на едната длан покриват пръстите на другата, а палците се докосват, изпънати нагоре. Времето тече едновременно в две посоки и там, където се срещат, е нашето настоящо осъзнаване. Днес само шепа майстори на Ци Гун разбират това.

Още: Всичко, което ни следва в живота, е просто следствие от нашите мисли

Странната идея, че времето може да тече назад, не идва от главата на някой шаман, а от брилянтния ум на Нобеловия лауреат Ричард Файнман, който казва, че „позитроните са антиматерия, която можем да си представим като електрони, пътуващи назад във времето“!

Въпросът от всички е дали можем да задействаме интуицията си и да надникнем в собственото си бъдеще?

Както винаги, истинският интерес към него беше породен от парите. Когато някои успяха да изчислят, че скоковете и паденията на акциите на фондовия пазар са свързани и с движението на небесните тела, логичната следваща стъпка беше идеята, че това може да се проектира в нашето съзнание.

Разбира се, отново на преден план излезе синхроничността на К. Г. Юнг, който дори предсказа смъртта на своя пациент в Алпите по този начин. Ако разберем посланията, които наричаме „значими съвпадения“, ще знаем какво предстои, сякаш сме си изпратили послание от бъдещето! Буквално. И логично, ако Времето тече едновременно напред и назад, което е моята теза.

Още: Имате неограничената способност да привличате всичко добро в живота си

Ясно е, че най-дълбокото ниво са архетипите , а най-простото сред тях са числата. Тъй като Времето тече едновременно и в двете посоки, значимите числа обикновено са палиндроми (те се четат еднакво и от двете страни, бел.ред.). Всъщност на това се основава питагорейската духовност.

Но това, което локализира индивида в холограмата, е вибрацията на неговото име. Известно е, че поетът Тенисън лесно е влизал в състояние на Космическо Съзнание, просто като е повтарял името си. Но това е голяма рядкост.