Иран обяви какво ще е бъдещето с таксите за Ормузкия проток (ВИДЕО)

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багеи обяви, че Иран няма да налага такси на корабите, преминаващи Ормузкия проток (буквално използваният израз е "тол такса"). Това стана на специален брифинг и в отговор на репортерски въпрос. "Не желаем да събираме такси за преминаване", каза Багаей.

Само че впоследствие стана ясно, че нещата няма да са толкова прости. Вместо такса за преминаване, Техеран ще иска такси за морски услуги - например за използване на лоцман (навигация), както и за "опазване на околната среда" в Персийския и Оманския залив. Естествено е да се плаща за навигационните услуги, но това не е такса за преминаване, каза говорителят на иранското външно министерство. С Оман се изготвял специален протокол как ще се преминава през Ормузкия проток - в съзвучие с международното право и в съзвучие с националните интереси на Иран и на Оман, добави Багаей.

Iran says it will not impose tolls on ships using the Strait of Hormuz, instead charging for maritime services and “environmental protection” measures in the Persian Gulf and Gulf of Oman. pic.twitter.com/X6SNQEPguu — Clash Report (@clashreport) May 25, 2026

Припомняме, че през Ормузкия проток преминава около 20% от търгувания в цял свят петрол - отделно преминава втечнен газ, торове и много други жизненоважни за световната икономика товари. Предвид очакването скоро да бъде обявено по-дълго примирие между САЩ и Иран, няма западна медия, която да не пише, че в проектоспоразумението е предвидено отваряне на пролива.