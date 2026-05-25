Стига толкова! БФС дължи извинение и оставки за това, което се случи на Лудогорец - ЦСКА

Българският футболен съюз дължи незабавно извинение и оставки след бруталната съдийска грешка, която посече ЦСКА срещу Лудогорец в дербито от последния кръг на плейофите в Първа лига! Идан Нахмиас от отбора на разградчани вдигна високо крака си и удари Леандро Годой точно под главата в наказателното поле, като по всички правила на футбола това е дузпа и червен картон. Съдийската бригада обаче не отсъди нищо...

Главен съдия на мача бе Стоян Арсов, който имаше отлична видимост към ситуацията, но не се намеси. Годой лично отиде при него да му покаже червения отпечатък върху гърдите си от бутонките на Нахмиас. А неговите колеги на ВАР - Васил Минев и Денислав Сталев, също не се намесиха. Христо Янев и всички от лагера на ЦСКА побесняха, като потърсиха сметка на четвъртия съдия Георги Стоянов, който също остана безмълвен.

Ситуацията с Нахмиас наподобяваше тази с Козмин Моци от 2015 година - емблематичен случай в българския футбол, при който бившият футболист на Лудогорец и настоящ директор на клуба направи брутално влизане срещу Стефан Николич, като съдиите пак ощетиха ЦСКА. 11 години по-късно, вече с наличието на ВАР, от съдийската бригада нямат оправдание защо не е отсъдена дузпа. А отговор дължат най-вече двамата на ВАР - Васил Минев и Денислав Сталев.

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков избухна срещу съдийството - и с право. Постави и важен въпрос: дали съдийската грешка е умишлена. Защото изглеждаше като точно такава. Няма причина ВАР да не се намеси при толкова очевидна ситуация. От Съдийската комисия към БФС дължат много отговори след този мач, а от ръководството на БФС дължат най-малкото извинение на ЦСКА за грубата и недопустима грешка. А не е лошо да се помисли и за оставки.

