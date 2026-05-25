"Бяхме надиграни от съдиите! Хората от ВАР да си ударят два шамара, явно някой се страхува от ЦСКА"

25 май 2026, 23:18 часа
Снимка: Скрийншот / Diema Sport
Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков изригна срещу съдийството след загубата от Лудогорец с 0:1 като гост в последен мач от плейофите на Първа лига. Той коментира ситуацията от второто полувреме в наказателното поле на "орлите", при която Нахмиас вдигна високо крака си и удари в гърдите Леандро Годой. Нито главният съдия, нито ВАР се намесиха, а според Величков ситуацията е била на 100 процента за дузпа и червен картон.

"Бяхме надиграни от съдиите. Даже няма нужда да го обяснявам. Предлагам на хората от ВАР да си ударят два шамара пред огледалото. Това беше безобразие! Това не само е дузпа, това е дузпа с червен картон. Трябва да знаят всички хора, че ще продължаваме да спазваме добрия тон, но няма да мълчим вече", каза Величков.

"Мога да дам конкретни примери и с грешки в полза на ЦСКА. Например тази от мача с Берое. Тогава президентът на БФС взе отношение, което беше прецедент", заяви Величков, а после се върна и към първия полусезон, когато ЦСКА пак бе ощетен. "Срещу Септември на главния съдия му се показва само стоп кадър, а не самото движение. Още чакаме там да се начертаят линиите", каза Величков.

"Явно някой се страхува от ЦСКА. Аз смятам, че наченките за добро съдийство бяха налице. Въпросът е тези изключения, това бягство от нормата на феърплея, дали е умишлено и защо. За мен днес е умишлено. Трябва да са слепи да не отсъдят дузпа" завърши Величков по темата със съдийството, а след това отбеляза, че тепърва предстои да се реши бъдещето на Христо Янев.

Стефан Йорданов
