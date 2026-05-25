"Бяхме надиграни от съдиите! Хората от ВАР да си ударят два шамара, явно някой се страхува от ЦСКА"

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков изригна срещу съдийството след загубата от Лудогорец с 0:1 като гост в последен мач от плейофите на Първа лига. Той коментира ситуацията от второто полувреме в наказателното поле на "орлите", при която Нахмиас вдигна високо крака си и удари в гърдите Леандро Годой. Нито главният съдия, нито ВАР се намесиха, а според Величков ситуацията е била на 100 процента за дузпа и червен картон.

Бойко Величков изригна срещу съдийството в мача с Лудогорец, намеси и Гонзо

"Бяхме надиграни от съдиите. Даже няма нужда да го обяснявам. Предлагам на хората от ВАР да си ударят два шамара пред огледалото. Това беше безобразие! Това не само е дузпа, това е дузпа с червен картон. Трябва да знаят всички хора, че ще продължаваме да спазваме добрия тон, но няма да мълчим вече", каза Величков.

Още: Сребро и място в Европа: ЦСКА 1948 удържа Левски и стана вицешампион на България!

"Мога да дам конкретни примери и с грешки в полза на ЦСКА. Например тази от мача с Берое. Тогава президентът на БФС взе отношение, което беше прецедент", заяви Величков, а после се върна и към първия полусезон, когато ЦСКА пак бе ощетен. "Срещу Септември на главния съдия му се показва само стоп кадър, а не самото движение. Още чакаме там да се начертаят линиите", каза Величков.

"Явно някой се страхува от ЦСКА. Аз смятам, че наченките за добро съдийство бяха налице. Въпросът е тези изключения, това бягство от нормата на феърплея, дали е умишлено и защо. За мен днес е умишлено. Трябва да са слепи да не отсъдят дузпа" завърши Величков по темата със съдийството, а след това отбеляза, че тепърва предстои да се реши бъдещето на Христо Янев.

Още: Дежавю от Моци: Скандално съдийство спаси Лудогорец и спря ЦСКА за медалите в Първа лига!