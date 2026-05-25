Сребро и място в Европа: ЦСКА 1948 удържа Левски и стана вицешампион на България!

25 май 2026, 22:56 часа 639 прочитания 0 коментара
ЦСКА 1948 постигна нулево равенство с шампиона Левски в мач от последния кръг на българското първенство по футбол и си осигури място в Лига на конференциите през следващия сезон. "Червените" завършиха втори, спечелвайки сребърните медали, а третият Лудогорец ще играе бараж за Европа срещу Локомотив Пловдив след победата си срещу ЦСКА.  

ЦСКА 1948 и Левски не се победиха за финал на сезона

ЦСКА 1948 създаде първото чисто положение още след половин минута игра. Никола Серафимов сгреши пас като последен в защита и той бе пресечен от Борислав Цонев, който изнесе топката по дясното крило. В последствие тя стигна до Флориан Кребс, но германецът пропусна от чиста позиция. Левски отговори след 11 минути с опасен удар на Мазир Сула, а друг на Евертон Бала в 21-та попадна в обсега на Петър Маринов.  

ЦСКА 1948 - Левски

Радослав Кирилов, появил се в игра на мястото на контузения Армстронг Око-Флекс след първия половин час, пропусна първото положение за "сините" през второто полувреме. Двата отбора си размениха по няколко положения до края на мача, но така и не успяха да стигнат до победен гол и завършиха сезона с нулево равенство. 

Това бе последният мач на Георги Костадинов със синята фланелка. Халфът слага край на активната си кариера и ще заеме поста спортен директор на Левски. 

Стефан Йорданов Редактор
