Сребро и място в Европа: ЦСКА 1948 удържа Левски и стана вицешампион на България!

ЦСКА 1948 постигна нулево равенство с шампиона Левски в мач от последния кръг на българското първенство по футбол и си осигури място в Лига на конференциите през следващия сезон. "Червените" завършиха втори, спечелвайки сребърните медали, а третият Лудогорец ще играе бараж за Европа срещу Локомотив Пловдив след победата си срещу ЦСКА.

ЦСКА 1948 създаде първото чисто положение още след половин минута игра. Никола Серафимов сгреши пас като последен в защита и той бе пресечен от Борислав Цонев, който изнесе топката по дясното крило. В последствие тя стигна до Флориан Кребс, но германецът пропусна от чиста позиция. Левски отговори след 11 минути с опасен удар на Мазир Сула, а друг на Евертон Бала в 21-та попадна в обсега на Петър Маринов.

Радослав Кирилов, появил се в игра на мястото на контузения Армстронг Око-Флекс след първия половин час, пропусна първото положение за "сините" през второто полувреме. Двата отбора си размениха по няколко положения до края на мача, но така и не успяха да стигнат до победен гол и завършиха сезона с нулево равенство.

Това бе последният мач на Георги Костадинов със синята фланелка. Халфът слага край на активната си кариера и ще заеме поста спортен директор на Левски.

