Кабинетът "Радев":

Докато стиска палци на САЩ за Персийския залив: Гърция свали иранска пиеса

25 май 2026, 18:42 часа 597 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Докато стиска палци на САЩ за Персийския залив: Гърция свали иранска пиеса

Атинските представления на иранската пиеса „Детето“ бяха отменени поради противопоставянето между САЩ и Иран в Персийския залив, съобщиха властите в понеделник, предаде гръцкото издание Kathimerini. От фестивала в Атина, Епидавър, заявиха, че „тежките геополитически обстоятелства... правят невъзможно за артистите да пътуват от Иран в момента“. Пиесата е била планирана да се играе на 1 и 2 юни в залата на фестивала на адрес Пирея Роуд 260.

В изявление фестивалът заяви, че е направил всичко възможно, за да гарантира, че представленията ще се проведат.

„Поддържаме връзка с артистите и проучваме всяка възможност, за да може тази важна група да бъде видяна в близко бъдеще“, се казва още в съобщението. 

Притежателите на билети ще бъдат възстановени.

Сюжетът на пиесата е за миграцията

Написана от иранския драматург Нагмех Самини и режисирана от Афсанех Махиан, пиесата е трябвало да бъде изпълнена на фарси със субтитри. Тя разказва за три жени от Ирак, Афганистан и Либия – с новородено бебе – на европейски бряг, разпитвани от властите.

Гръцко-иранските културни отношения

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Въпреки че Гърция и Иран (днешна Персия) споделят една от най-старите документирани исторически връзки в света (датираща още от Александър Македонски и Гръко-персийските войни), съвременните политически отношения са коренно различни. На културно ниво двете страни поддържат отлични отношения – дори наскоро министерствата на културата на двете страни подписаха споразумения за културен обмен и туризъм. На политическата сцена обаче Атина е сред най-твърдите критици на Техеран в Европа. ОЩЕ: Гърция се готви за ирански атаки (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Иран Гърция пиеса театър война Иран
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Балкани
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес