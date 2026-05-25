Докато стиска палци на САЩ за Персийския залив: Гърция свали иранска пиеса

Атинските представления на иранската пиеса „Детето“ бяха отменени поради противопоставянето между САЩ и Иран в Персийския залив, съобщиха властите в понеделник, предаде гръцкото издание Kathimerini. От фестивала в Атина, Епидавър, заявиха, че „тежките геополитически обстоятелства... правят невъзможно за артистите да пътуват от Иран в момента“. Пиесата е била планирана да се играе на 1 и 2 юни в залата на фестивала на адрес Пирея Роуд 260.

В изявление фестивалът заяви, че е направил всичко възможно, за да гарантира, че представленията ще се проведат.

„Поддържаме връзка с артистите и проучваме всяка възможност, за да може тази важна група да бъде видяна в близко бъдеще“, се казва още в съобщението.

Притежателите на билети ще бъдат възстановени.

Сюжетът на пиесата е за миграцията

Написана от иранския драматург Нагмех Самини и режисирана от Афсанех Махиан, пиесата е трябвало да бъде изпълнена на фарси със субтитри. Тя разказва за три жени от Ирак, Афганистан и Либия – с новородено бебе – на европейски бряг, разпитвани от властите.

Гръцко-иранските културни отношения

Въпреки че Гърция и Иран (днешна Персия) споделят една от най-старите документирани исторически връзки в света (датираща още от Александър Македонски и Гръко-персийските войни), съвременните политически отношения са коренно различни. На културно ниво двете страни поддържат отлични отношения – дори наскоро министерствата на културата на двете страни подписаха споразумения за културен обмен и туризъм. На политическата сцена обаче Атина е сред най-твърдите критици на Техеран в Европа.