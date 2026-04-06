Парите сами ги намират: 3 зодии, които ще мачкат банкноти вместо козунаци по Великден

Април започва със събиране на планети в огнения знак Овен, което достига връх на 17 април, когато седем планетарни тела активират тази огнена енергия. Овен е първият знак на зодиака и е свързан с нови начала, особено след като енергията му отразява тази на годината на Огнения кон. Енергията на Овен, особено когато всички планети са директно насочени, ви насърчава да правите смели ходове и голям напредък във вашите финанси.

Вместо да се страхувате от успеха или да се колебаете, знайте, че най-накрая е време да живеете изобилния живот, който винаги е бил част от вашата съдба. Не само сте свободни да правите планове, да приемате нови предложения за работа или да подхождате към финансите си по нов начин, но и сте насочени да започнете ера на иновации. Фокусирайте се върху това, което искате, и върху новите методи или инвестиции, които ви помагат да постигнете финансовите си цели. Това е вашият шанс наистина да прегърнете ново начало и богатството, което може да се прояви.

Риби

Поемете контрол над финансите си този месец, Риби. Април започва с колекция от планети във вашия дом на богатството, което води до невероятното събитие на Новолунието в Овен на 17 април, когато седем планети ще бъдат в този огнен знак. И все пак, когато Марс влезе в Овен на 9 април, последван от Меркурий на 14 април, новите възможности наистина започват да се появяват.

Марс ви мотивира да започнете нещо ново във вашите финанси, докато Меркурий помага да донесете нови предложения и възможности. Тази енергия ще доведе до пълен обрат във вашите финанси и ще ви помогне наистина да проявите богатството на поколенията, което винаги сте заслужавали.

Научавате се, че това, в което вярвате за вашата стойност, обикновено е това, което се проявява във вашата финансова реалност. Тази енергия представлява духовната връзка между самочувствието и парите, нещо, което Сатурн и Нептун ще продължат да развиват през 2028 г. Това е най-силният ви месец от 2026 г. за постигане на крачки в осигуряването на по-добре платена работа, увеличаване на финансите ви и най-накрая разбиране, че заслужавате да бъдете заобиколени от изобилие.

Овен

Бъдете съзнателни с изборите си през април, Овен. Има много енергия във вашия зодиакален знак този месец. Със седем планетарни тела в Овен до 17 април, които включват Сатурн, Нептун, Венера, Слънце, Марс, Меркурий и Новолунието, това, през което преминавате в момента, е дълбоко лично.

Това е зов за събуждане да се възползвате от възможностите и да предприемете действия в собствения си живот. Тази енергия може да ви помогне да уважавате това, което желаете за себе си, и да имате мъдростта и смелостта да знаете кой курс на действие да предприемете.

Въпреки че всичко това е свързано със започването на нова ера в живота си, има възможности да засилите финансовата си независимост, след като Слънцето влезе в Телец на 19 април. Все още ще имате стелиум в Овен, но Слънцето ще разпали възможности във вашия дом на богатство. Това означава, че трябва да сте сигурни, че правите правилните за вас избори. Слушайте интуицията си и не се страхувайте да направите монументална промяна, тъй като тя гарантирано ще се отплати.

Телец

Този месец, Телци, бъдете отворени към нови неща. Вие сте един от зодиакалните знаци, които е най-вероятно да бъдат богати и финансово подсигурени през живота си. И все пак, този месец се насърчава да запазите отворено съзнание, тъй като Уран навлиза в Близнаци на 25 април.

Това започва нов цикъл на богатство във вашето домакинство и макар че не нарушава текущото ви състояние, изисква от вас да възприемете нови възможности и методи във финансовия си живот. Уран остава в Близнаци до 2032 г., така че няма нужда да бързате с този процес. Имайте предвид обаче, че най-големите промени на този транзит обикновено се случват през първите няколко години.

