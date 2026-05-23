Какво разкрива почеркът ви за риска ви от деменция

Когато група възрастни хора в Португалия се явили на тестове по писане, учените открили връзка между начина, по който са писали, и здравето на мозъка им.

Скоростта и сложността на писането ви могат да бъдат индикатор за здравето на мозъка ви, показват нови изследвания.

Учените стигнаха до това заключение, след като група възрастни хора решиха поредица от писмени задачи с различна трудност.

Когато става въпрос за най-сложната задача – писането на изречение, което им е било продиктувано – учените откриват силна връзка между скоростта и стила на писане и когнитивните нарушения, съобщава Science Focus.

„Писането не е просто двигателна дейност; то е прозорец към мозъка“, каза водещият автор на изследването, д-р Ана Рита Матиас, доцент в университета в Евора в Португалия.

Както тя заяви, те открили, че по-възрастните хора с когнитивни нарушения показват специфични модели във времето и организацията на движенията по време на писане.

Писането на ръка включва множество когнитивни процеси, включително двигателен контрол, интерпретиране на сензорна информация – независимо дали е прочетена или чута – и организиране на движенията върху хартията.

Но именно защото това е толкова когнитивно взискателна задача, учени като Матиас смятат, че тя може да служи като индикатор за когнитивен спад по време на стареене.

„Времето и организацията на ударите са тясно свързани с начина, по който мозъкът планира и изпълнява действия, което зависи от работната памет и изпълнителните функции“, обясни Матияс, добавяйки, че с отслабването на тези когнитивни способности, писането става по-бавно, по-накъсано и по-малко координирано.

В проучването са участвали хора на възраст от 62 до 92 години, 38 от които вече са имали някаква форма на когнитивно увреждане.

Участниците изпълниха два вида задачи, използвайки дигитална писалка и таблет.

Първата задача включваше само контрол на молив – участниците имаха 20 секунди, за да нарисуват 10 хоризонтални линии или поне 10 точки. Тези тестове не показаха силна връзка с когнитивните нарушения, вероятно защото бяха твърде прости.

След това учените помолили участниците да препишат изречението от картата и да запишат сложното изречение, което им е било продиктувано.

Този път се наблюдаваха ясни разлики – особено по време на сложната задача за диктовка. Три показателя се открояваха по-специално: вертикалният размер на буквите, моментът, в който участниците започнаха да пишат, и колко време им отне да изпълнят задачата.

„Задачите за диктовка са по-чувствителни, защото изискват мозъкът да прави няколко неща едновременно: да слуша, да обработва език, да преобразува звуци в писмена форма и да координира движенията“, каза Матиас.

Важно беше и това, което участниците написаха.

„По-дълго, по-непредсказуемо или езиково по-трудно изречение оказва допълнително напрежение върху когнитивните ресурси“, добави Матиас.

Екипът от учени се надява, че писмените задачи биха могли да послужат като практичен, евтин и неинвазивен метод за откриване на когнитивен спад.

Необходими са обаче повече изследвания, преди подобни тестове да могат да бъдат въведени в лекарските кабинети, включително дългосрочни проучвания с по-големи и по-разнообразни групи от пациенти.