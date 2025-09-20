5 навика на двойките в наистина сигурна и стабилна връзка

Да бъдеш във връзка, в която и двамата партньори са уверени в себе си и един в друг, изисква разбиране на собствените си модели на поведение и взаимодействията си с партньорите, пише YourTango.

Според психолозите има пет ключови неща, които хората в сигурни и стабилни връзки правят редовно.

Те слушат внимателно

Когато емоциите са интензивни, може да е трудно да спрете и наистина да чуете какво казва партньорът ви. Но хората със сигурен стил на привързаност знаят, че несъгласието не означава автоматично край на връзката. Вместо да реагират с борба, бягство или отдръпване, те запазват спокойствие.

Психологът д-р Никол ЛеПера подчертава ценността на съвместната обработка на емоциите. Сигурните партньори са способни да слушат и разбират какво казвате, без да възприемат конфликта като лична атака.

Те не реагират защитно

Човек с несигурен стил на привързаност е склонен да заеме отбранителна позиция, когато възникнат проблеми. Вместо да даде място на вашите емоции, той ще пренасочи разговора така, че нейните чувства да станат център на внимание. От друга страна, сигурният партньор остава отворен и уязвим и приема вашите чувства.

Според проучване от 2011 г., сигурните партньори разбират, че заздравяването на емоционалните рани е ключово за изграждането на дълготрайни връзки. Те не играят ролята на жертва, а се чувстват комфортно с дискомфорта, знаейки, че допускането на грешка не ги прави лоши хора.

Те поемат отговорност

Поемането на отговорност означава да признаете, че действията ви нараняват някого, дори някой, когото обичате. Взаимоотношенията изискват както емоционална, така и практическа работа, за да оцелеят. Истинската отговорност е нещо повече от простото забелязване на проблем – тя включва поемане на отговорност за поведението ви и готовност за реални промени към по-добро.

Те са склонни да решават проблеми

Конфликтът е неизбежен във всяко партньорство, защото всички сме хора и сме склонни да правим грешки. Вместо да игнорира напрежението, да използва мълчание или да крещи, човек със сигурен стил на привързаност ще седне с вас и ще проведе честен разговор за случилото се.

Извинението им не е просто дума, то е придружено от стратегия за предотвратяване на по-нататъшна вреда. Проучване, публикувано в Journal of Marital and Family Therapy, потвърждава, че една връзка е достатъчно силна, за да устои на бурите, когато знаеш, че нито един от партньорите няма да избегне предизвикателствата.

Те изразяват своите чувства и нужди

Сигурната привързаност в една връзка включва постоянна, открита и честна комуникация. Въпреки че всеки обработва емоциите си по различен начин, ключът е да продължавате да говорите, а не да се затваряте. Партньор със сигурен стил на привързаност не очаква да четете мислите му. Той разбира, че трябва да ви каже какво иска и от какво се нуждае, за да можете да му го дадете.

Голяма част от това, което прави една връзка безопасна, изисква дълбока вътрешна работа – като поставяне на граници и изцеление на стари рани – за да се чувстваме достойни за любов. Изследвания на Американската психологическа асоциация показват, че макар стиловете ни на привързаност да се формират в детството, не ни е предопределено да бъдем такива. Хората са способни на невероятни прозрения и промени, включително в начина, по който се отнасяме към себе си и към тези, които обичаме.