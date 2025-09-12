5 забрани за Кръстовден

Всяка година на 14 септември православните християни празнуват Кръстовден, празника Въздвижение на Светия и Животворящ Кръст Господен. На този ден християните отбелязват откриването на Кръста, на който е бил разпнат Исус Христос. Ето каква е историята на празника, основните традиции и забрани.

История на празника Кръстовден

Честването му е посветено на деня, в който в град Йерусалим е намерен и издигнат Кръстът Господен. Реликвата е намерена от майката на римския император Константин - Елена. Жената лично организирала разкопки на планината Голгота, където се намирал Кръстът, на който бил разпнат Спасителят. Под руините били открити три кръста. Чудото било, че единият от тях излекувал болна жена. Така било установено кой от тях е Кръстът Господен.

Кой има имен ден днес, 14 септември 2024 г. Честито!

Царицата решила да раздели Кръста на две части. Едната част изпратила в Константинопол, който по това време бил столица на Римската империя. Другата част останала в Йерусалим. Днес фрагменти от реликвата се съхраняват в различни църкви в Европа, но повечето от тях са изгубени.

Какво не можете да правите на Кръстовден: основните забрани и ограничения

Важно е да посрещнем този значим ден в добро настроение и с светли мисли. По случай празника се препоръчва еднодневен пост, но това е препоръка, а не задължение. Християните вярват, че ако се въздържате от месо на този ден, можете да получите Божията благословия.

Като цяло ограниченията на този ден са същите като на всички други забележителни християнски празници. Ето забраните за Въздвижение на Кръста Господен:

не се занимавайте с тежък физически труд;

не копайте почвата и не работете в градината;

въздържайте се от преяждане и пиене на алкохол;

не псувайте, не се карайте с други хора, не обиждайте и не пожелавайте зло;

На този ден трябва да се спазвате още една забрана - не започвайте нови неща, не сменяйте работата и местожителството си.

Кръстовден 2025: Кога се пада, традиции и обичаи

Този празник символизира победата на живота над смъртта, на светлината над тъмнината. Кръстът не е просто инструмент за екзекуция. Той е основният символ на християнската вяра, знак за спасението на човечеството. За християните кръстът е победа над греха и смъртта. Той се е превърнал в знак на вярата, защита за верните.

На този ден православните християни посещават църковни служби. Кръстът тържествено се изважда от олтара и се поставя в средата на църквата, украсен със зеленина и цветя като символ на вечния живот. Поклонението пред светинята продължава до 21 септември. Вярващите се приближават до кръста, целуват го и покланят глави, молейки за мир, здраве и благословия,

Вярва се, че част от Кръста се намира на Кръстова гора у нас. Затова хиляди вярващи прекарват нощта под открито небе там - вярва се, че в нощта срещу Кръстовден небето се отваря и молитвите придобиват особена сила.

Кръстовден 2024 - кога се пада, традиции и обичаи