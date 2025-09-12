Кръстовден 2025: Кога се пада, традиции и обичаи

Кръстовден е един от 12-те големи църковни празници, които църквата отбелязва. През 2025 г., както и през всяка друга година, този голям християнски празник се пада на 14 септември. Празникът, който има дълок религиозен смисъл, е известен още като Въздвижение на Честния и Животворящ Кръст Господен или Въздвижение на Кръста Господен. Той се свързва с редица традиции и обичаи.

Какво означава празникът Въздвижение на Светия кръст?

Празникът датира от IV век, когато Константин Велики управлявал Римската империя. Майка му, царица Елена, отишла в Йерусалим с благочестива цел - да намери кръста, на който бил разпнат Исус Христос. През 326 г. в една от йерусалимските пещери били открити три кръста. За да се определи истинският, те били носени един по един при тежко болни: първите два не дали никакви резултати, а третият дал чудодейно изцеление. Според други легенди, Кръстът излъчвал сила, която можела дори да възкресява мъртвите.

Кръстовден е!

Събрали се на мястото на находката, християните станали свидетели как Йерусалимският патриарх Макарий тържествено издигнал светилището над тълпата, за да могат всички да го видят. От това издигане произлиза и самото име на празника - Въздвижение на Кръста Господен.

Част от кръста била оставена в Йерусалим, а другата част била дадена от кралица Елена на сина си, император Константин. На връщане тя спирала на свети места, свързани с живота на Исус, и основала там над 80 църкви.

През следващите векове Кръстът Господен многократно е разделян на части, давайки ги на различни християнски общности. Въпреки това, през 1187 г. светинята, която се е съхранявала в Йерусалим, е изгубена след поражението на кръстоносците от мюсюлманите. Според една от версиите, реликвата е била заровена в опит да бъде спасена, но никога повече не е била намерена.

Кой има имен ден днес, 14 септември 2024 г. Честито!

Традиции, обичаи и забрани на Кръстовден

На този ден вярващите посещават църковни служби. Кръстът тържествено се изважда от олтара и се поставя в средата на църквата, украсявайки го със зеленина и цветя като символ на вечния живот. Почитането на светинята продължава до 21 септември. В много общности се провеждат шествия с молитви и икони.

Вярва се, че част от кръста се намира и у нас, в Кръстова гора. На 13 срещу 14 хиляди вярващи се събират там за литургията като пренощуват под открито небе. Вярва се, че в нощта срещу Кръстовден небето се отваря и всички молитви биват чути.

На този ден се извършва водосвет със светена вода. Някога предците ни са рисували кръстове по стените на домовете и стопанските постройки, за да се предпазят от нещастие, поставяли осветени кръстове в хамбари и се молили за здраве и благополучие.

На Кръстовден се спазва строг пост, но въпреки това е разрешена консумацията на храни с масло.

Кръстовден 2024 - кога се пада, традиции и обичаи