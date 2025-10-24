6 зеленчука, които запазват повече витамини, когато са замразени

Здравословното хранене не винаги е лесно. Диетата, богата на зеленчуци, помага за осигуряването на необходимите витамини и минерали, за да поддържаме тялото си здраво, но това може да е трудно, когато зеленчуците са скъпи, извън сезона им или се развалят бързо в хладилника.

За да се справим с този проблем, много експерти препоръчват да се придържаме към използването на замразени зеленчуци, които всъщност могат да осигурят по-високи нива на хранителни вещества от пресните зеленчуци.

Защо да изберете замразени зеленчуци

След като зеленчукът бъде откъснат, той започва да губи хранителни вещества, според Касандра Бърк, регистриран диетолог. Тъй като замразените зеленчуци се замразяват бързо в пикова зрялост, това задържа витамините и минералите в най-добрата им форма, предотвратявайки разграждането на хранителните вещества.

Зеленчуците също така преминават през обработка, съхранение и транспортиране, което означава, че докато стигнат до магазина за хранителни стоки или кухнята ни, качеството на останалите хранителни вещества може да е било засегнато.

Като допълнителен бонус към богатия на хранителни вещества характер на замразените зеленчуци, разглеждането на фризерите в хранителния магазин е и удобен начин за пазаруване на хранителни стоки по бюджетен и ефективен начин, тъй като замразените зеленчуци често са по-евтини, особено ако избраният от вас зеленчук е извън сезона.

Бърк също така отбелязва, че замразените зеленчуци имат много по-дълъг срок на годност, което означава, че няма да се развалят толкова бързо, колкото пресните им аналози. Тези предварително опаковани зеленчуци вече са почистени и подготвени, което ги прави удобно готови за готвене, директно от фризера.

6 зеленчука, които винаги да купувате замразени

Д-р Петер Брукнер, нутрициолог и експерт по спортна медицина, често е питан за замразените храни и как можем да ги включим в диетата си. Въпреки че много зеленчуци могат да бъдат положително допълнение към фризера ви, д-р Брукнер отбелязва, че някои зеленчуци всъщност са по-подходящи за замразяване от други.

И макар че предлаганите варианти са чудесни и пресни, избирането им директно от фризера в магазина гарантира, че винаги ще имате под ръка питателни, добре узрели зеленчуци.

Броколи

Броколите са богати на витамини C и K, както и на фибри, казва д-р Брукнер. Замразените броколи запазват добре хрупкавостта и яркозеления си цвят и могат да се консумират като гарнитура или добавка към пържени ястия.

Спанак

Замразеният спанак е пълен с желязо и множество витамини. Независимо дали се използва в смутита, супи или паста, замразеният спанак е лесен начин да добавите допълнителни хранителни вещества към всяко хранене.

Грах

Този сладък на вкус и яркозелен бобов зеленчук е чудесен източник на протеини. Дори когато е замразен, грахът се готви бързо и е удобен и лесен за приготвяне зеленчук.

Чушки

Тези цветни зеленчуци са особено богати на витамини А и С, отбелязва д-р Брукнер. Тъй като замразяването им не влияе на хрупкавата им текстура, те могат да се добавят към салати или пържени ястия.

Карфиол

Карфиолът е чудесен източник на фибри и се готви лесно, когато е замразен. Този зеленчук може да се използва и като нисковъглехидратен заместител на ориза, казва д-р Брукнер.

Смесени зеленчуци

Лесно можете да намерите смесени торбички със зеленчуци във фризерите по магазините, което е удобен начин да включите множество хранителни източници в едно хранене. „Търсете цветни смеси, за да получите по-широк набор от витамини“, съветва д-р Брукнер.