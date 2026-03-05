Войната в Украйна:

НА ЖИВО: Лудогорец - Левски, решава се титлата!

05 март 2026, 16:00 часа 513 прочитания 0 коментара

Тази вечер действащият шампион Лудогорец посреща лидера в класирането Левски в пряк сблъсък за титлата в голямото дерби от 24-ия кръг на Първа лига. Разликата между двата тима е 12 точки, а разградчани се нуждаят от задължителна победа, за да запазят шансове за първото място. Двубоят на стадион "Хювефарма Арена" в Разград ще започне в 18:30 часа, като ще можете да проследите развоя на срещата Лудогорец - Левски НА ЖИВО в Actualno.com!

Лудогорец - Левски по ТВ: Къде да гледаме дербито в Първа лига

Лудогорец - Левски

Преди срещата

Лудогорец допусна две поредни грешки в шампионата, след като първо загуби от Ботев Пловдив, а после записа и равенство срещу Локомотив Пловдив. Това увеличи разликата до върха, тъй като Левски продължи безгрешния си поход, за да поведе с 12 точки на "орлите" при 7 оставащи кръга от редовния сезон. За да може Лудогорец да се надява на обрат в плейофите във финалната четворка, тимът трябва да търси задължителна победа в прекия мач с Левски и да стопи изоставането до 9 точки.

Лудогорец вече отпадна от Лига Европа и сега фокусът е изцяло върху първенството и Купата на България, където пък ще мери сили с ЦСКА в два мача на 1/2-финалите. "Орлите" са 14-пореден шампион на България, но през този сезон допусна много грешки в есенния дял и изостана драстично от Левски. "Сините" пък са почти безпогрешни при Хулио Веласкес, и изглежда, че трудно могат да бъдат разклатени до края на кампанията.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Левски Лудогорец Първа лига
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес