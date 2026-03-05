Любопитно:

Обратното боядисване е тайният трик на фризьорите за жени над 60 години

05 март 2026, 14:25 часа
Обратното боядисване е таен трик на фризьора за сива или посивяла коса след 60 години, лесно е за изпълнение и поддръжка и не уврежда косата.

Обратното боядисване е таен трик на фризьора за посивяла коса след 60 години.

Разкрасява и подмладява косата, лесна е за изпълнение и е дълготрайна, пише "Sensa"

През последните години естественият вид става все по-популярен, а сивата и посивяла коса – все по-модерна. За да се получи хубав сребрист блясък и да се неутрализират жълтеникави тонове, фризьорите често препоръчват тониране или гланциране. Друга много популярна техника е обратният балаяж, т.е. обратното боядисване , което позволява на бялата и сивата коса да придобие по-голям контраст, без да създава непривлекателен ефект на израстъци.

Играейки с контрасти и дълбочина в сивата и посивяла коса, обратното боядисване се очертава като отличен съюзник за подмладяване на косата, но и на цялостния вид. То е естествено и лесно за поддръжка и ви спестява време между две посещения при фризьор.

Какво е обратно боядисване?

Обратното боядисване е техника, при която косата не се изсветлява, а към сивата или посивяла коса се добавят по-тъмни кичури . Това придава на косата дълбочина, контраст и по-естествен вид.

За разлика от балаяжа, където косата се изсветлява с по-светли кичури, при обратното боядисване фризьорът вмъква по-тъмни нюанси между сивите коси.

Как изглежда процедурата?

Първо, косата се измива с дълбоко почистващ шампоан.

След това се нанася тонер (патина), който премахва жълтеникавите тонове.

Фризьорът избира тънки кичури и добавя малко по-тъмен нюанс.

Косата получава сребърни отблясъци и естествена дълбочина.

Предимства на тази техника

И тази техника има бойни предимства, някои от които са:

косата изглежда по-естествена и по-млада

няма силен растеж, когато косата расте

сивата коса придобива хубав сребрист блясък

по-лесна поддръжка от класическото боядисване.

Колко дълго трае ефектът?

Тонизирането и блясъкът постепенно се отмиват в рамките на една до девет седмици, така че лечението обикновено се повтаря след това.

Малки съвети за посивяла коса

За да направите сивата или посивяла коса да изглежда по-красива:

използвайте лилав шампоан срещу жълти тонове

използвайте подхранващи маски и масла ( арганово масло , кератин)

Защитете косата си от слънцето и замърсяването от серуми.

Накратко: обратното оцветяване е добавяне на тъмни акценти към сивата коса, за да изглежда тя по-естествена, блестяща и по-млада.

Гергана Николова
Гергана Николова Отговорен редактор
коса боядисване боядисване на коса
