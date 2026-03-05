Учени бият тревога: Покачването на морското равнище може да означава по-големи наводнения в бъдеще

Ново проучване установи, че покачването на морското равнище поради изменението на климата може да представлява по-голяма заплаха за крайбрежните райони, отколкото се смяташе досега. Много научни статии подценяват действителното ниво на крайбрежните води, което може да означава по-големи наводнения в бъдеще. Това съобщава изданието Science Alert.

Опасността от покачването на морското равнище

Учените анализирали стотици научни публикации и оценки на риска и установили, че около 90% от тях подценяват базовото морско ниво близо до брега средно с около 30 сантиметра.

Според съавтора на работата, професор по хидрогеология в университета Вагенинген, Филип Миндерхауд, причината се крие в несъответствието на методите за измерване на сушата и морското равнище. И двете системи работят правилно поотделно, но на границата между сушата и водата възниква така нареченото „методологично сляпо петно“, когато някои фактори не се вземат предвид.

По-специално, много изследвания са използвали конвенционалната маркировка „нула метра“ за морско равнище. В действителност обаче океанът постоянно се променя поради вълни, приливи и отливи, течения, ветрове и климатични явления като Ел Ниньо. В някои региони на Индо-Тихоокеанския басейн реалната разлика може да бъде около един метър.

Нови изчисления показват, че ако морското равнище се повиши с повече от един метър до края на века, площта на наводненията може да бъде с 37% по-голяма от първоначално оценената, което ще изложи на риск още 77 до 132 милиона души.

Най-голямата разлика между оценките е в Югоизточна Азия и Тихоокеанските острови, където населението вече е изправено пред последиците от изменението на климата. Андерс Леверман, климатолог в Института за изследване на въздействието върху климата в Потсдам, заяви, че рискът от екстремни наводнения за жителите на тези райони може да е много по-висок, отколкото се смяташе досега.

Жителите на тихоокеанските острови вече виждат промените. Във Вануату бреговата линия се отдръпва, плажовете се рушат, а някои домове са само на няколко метра от морето по време на прилив. На някои места крайбрежните пътища трябваше да бъдат преместени във вътрешността на страната поради наводнения.

Същевременно някои учени смятат, че мащабът на проблема може да е донякъде преувеличен. Изследователката от Френската геоложка служба Онери льо Козан отбелязва, че недостатъците в измерванията са известни на учените и вече се вземат предвид при планирането на крайбрежната инфраструктура.

Експертите казват, че по-точните данни за морското равнище са важни за правителствата и градовете, които планират защитата на крайбрежните зони и адаптирането към изменението на климата. Грешките в първоначалните изчисления могат да повлияят на прогнозите за риска и разходите за защитни мерки.

Новите открития идват и на фона на доклад на ЮНЕСКО, предупреждаващ за значителни пропуски в знанията за това колко въглерод абсорбира океанът.

