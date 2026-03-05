Учени започнаха разкопки в една от най-сухите пустини в света: Какво откриха

Пустинята Атакама в северната част на Чили е официално призната за най-сухата неполярна пустиня в света. Климатичните ѝ условия са толкова сурови и близки до тези на Марс, че специалисти от НАСА използват тези безкрайни пясъци за тестване на своите космически кораби от години. Discover Wildlife пише за това.

Какво откриха учените при разкопки в пустинята Атакама?

Дълго време се смяташе, че екстремната суша и високите нива на ултравиолетова радиация правят ядрото на Атакама напълно неподходящо за каквито и да е форми на живот. Ново проучване на учени обаче напълно опровергава тази теория.

За анализа екипът събрал почвени проби от шест различни места в пустинята, вариращи по влажност, соленост и топография. Изследваните райони включвали пясъчни дюни, планини, солени езера, сухи речни долини и мъгливи оазиси.

Резултатите от лабораторните изследвания бяха поразителни: почвата на Атакама буквално гъмжи от живот. Учените са открили там цели съобщества от нематоди - микроскопични кръгли червеи, които принадлежат към същата група организми като тардиградите (водните мечки), известни с изключителната си издръжливост.

Преди това науката е регистрирала изолирани случаи на оцеляване на нематоди в екстремни условия, включително дълбоководни депресии, антарктически лед или дълбоки подземни мини. Но в Атакама изследователите са открили не само отделни животни, а и огромна екосистема. Геномното секвениране е класифицирало 21 семейства и 36 рода на тези същества, което предполага много по-високо ниво на биоразнообразие, отколкото се смяташе досега.

Интересното е, че разпространението на видовете е пряко зависимо от климатичните микроусловия. В най-сухото ядро ​​на пустинята разнообразието от родове е по-ниско, докато в по-влажния регион Алтиплано то е много по-високо.

Учените също са забелязали географски модел в методите на размножаване: нематодите, които се размножават безполово, преобладават на голяма надморска височина, докато тези, които използват полово размножаване, преобладават в низините.

Защо това откритие е критично важно за човечеството

Наличието на стабилни почвени съобщества в най-суровите условия на планетата дава на учените важен инструмент за прогнозиране на ефектите от глобалното изменение на климата.

„В светлината на нарастващата глобална засушливост, тези резултати стават все по-актуални“, обяснява Филип Шифер от Института по зоология към университета в Кьолн.

Според него, разбирането как организмите се адаптират към екстремни условия и какви параметри на околната среда влияят върху разпространението им, може да помогне за подобряване на оценката на екологичните последици от изменението на климата.

Същевременно проучването разкри и тревожни сигнали. В някои райони на пустинята почвената хранителна мрежа функционира изключително зле. Това показва, че екосистемата там вече е претърпяла критични щети и може да не е в състояние да издържи на по-нататъшно влошаване на климатичните условия.

Припомняме, че китайски учени са предложили иновативен начин за борба с опустиняването - използване на специално отгледани цианобактерии, които се пръскат директно върху пясъка. Според Earth, микроорганизмите образуват тънка, здрава кора, която свързва песъчинките заедно, намалява изпарението на влага и създава благоприятни условия за появата на растения.

Проучванията показват, че подобен „жив филм“ значително намалява ерозията на почвата и помага за задържане на влагата за дълго време. Учените също така са установили, че изкуственото въвеждане на бактерии може да ускори формирането на стабилна екосистема от десетилетия до няколко години.

