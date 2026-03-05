Любопитно:

От турската граница до Западна Европа: Хванаха трафиканти на мигранти (СНИМКИ)

05 март 2026, 16:06 часа 232 прочитания 0 коментара
Служители на ГД “Гранична полиция“ (ГДГП) разкриха организирана престъпна група за трафик на нелегални мигранти през България към Западна Европа. Това съобщават на страницата на МВР в интернет. В дирекция “Противодействие на незаконната миграция“ в ГДГП е постъпила оперативна информация за изграден канал за незаконна миграция. Според данните става въпрос за лица, български и чужди граждани, които осъществяват престъпна дейност на територията на България, изразяваща се в подпомагане на чужденци да преминават и пребивават в страната ни в нарушение на закона. Организираната престъпна група е имала строга йерархична структура.

Ясни са главните каналджии

Снимка МВР

След проведени оперативно-издирвателни мероприятия са установени организаторите на канала. Според получената информация, те са набирали групи с мигранти и са им подсигурявали водачи за незаконно преминаване на българо-турската граница.

Участниците в престъпната дейност са ги транспортирали през територията на страната до София или околностите, а след това са организирали извеждането им към държави от Западна Европа.

На 4 март 2026 г. гранични полицаи от ГДГП, РДГП - Бургас и РДГП -Елхово проведоха специализирана операция в района на българо-турската граница.

Трима с обвинение

Установени са общо 10 лица, съпричастни към извършваната престъпна дейност. В качеството на обвиняеми за престъпление по чл. 281 от НК са привлечени трима мъже, на които е наложена мярка за неотклонение задържане за срок до 72 часа.

Снимка МВР

Проведени са процесуално-следствени действия под надзора на Окръжна прокуратура – Ямбол. Извършени са претърсвания на няколко адреса и два автомобила.

Иззети са мобилни телефони, сим карти на различни оператори, преносими компютри, неистински регистрационни табели за МПС, множество документи, текстилна маска, газов пистолет калибър 9 мм, както и 39 боеприпаса.

Работата по случая продължава.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Гранична полиция МВР трафик на хора нелегални мигранти
