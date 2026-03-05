От турската граница до Западна Европа: Хванаха трафиканти на мигранти (СНИМКИ)

Служители на ГД “Гранична полиция“ (ГДГП) разкриха организирана престъпна група за трафик на нелегални мигранти през България към Западна Европа. Това съобщават на страницата на МВР в интернет. В дирекция “Противодействие на незаконната миграция“ в ГДГП е постъпила оперативна информация за изграден канал за незаконна миграция. Според данните става въпрос за лица, български и чужди граждани, които осъществяват престъпна дейност на територията на България, изразяваща се в подпомагане на чужденци да преминават и пребивават в страната ни в нарушение на закона. Организираната престъпна група е имала строга йерархична структура.

Ясни са главните каналджии

Снимка МВР

След проведени оперативно-издирвателни мероприятия са установени организаторите на канала. Според получената информация, те са набирали групи с мигранти и са им подсигурявали водачи за незаконно преминаване на българо-турската граница.

Участниците в престъпната дейност са ги транспортирали през територията на страната до София или околностите, а след това са организирали извеждането им към държави от Западна Европа.

На 4 март 2026 г. гранични полицаи от ГДГП, РДГП - Бургас и РДГП -Елхово проведоха специализирана операция в района на българо-турската граница.

Трима с обвинение

Установени са общо 10 лица, съпричастни към извършваната престъпна дейност. В качеството на обвиняеми за престъпление по чл. 281 от НК са привлечени трима мъже, на които е наложена мярка за неотклонение задържане за срок до 72 часа.

Снимка МВР

Проведени са процесуално-следствени действия под надзора на Окръжна прокуратура – Ямбол. Извършени са претърсвания на няколко адреса и два автомобила.

Иззети са мобилни телефони, сим карти на различни оператори, преносими компютри, неистински регистрационни табели за МПС, множество документи, текстилна маска, газов пистолет калибър 9 мм, както и 39 боеприпаса.

Работата по случая продължава.

