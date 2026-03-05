Арктика бързо става все по-шумна: Учените бият тревога

Ново проучване установи, че подводният шум в Арктика се увеличава бързо, като учените предупреждават, че това може да затрудни живота на морските бозайници.

Повишаване на шума в Арктика

Подводният звуков пейзаж на Арктика става все по-силен и разнообразен, заключиха учените след десетилетие на изучаване на Северния ледовит океан. Увеличаването на шума може да засяга морските животни, за които звукът е ключов инструмент за оцеляване. Това съобщава изданието Science Focus.

Изследователи анализират подводни звуци близо до залива Кеймбридж в канадската Арктика от десетилетие. Те откриха, че изменението на климата кара леда в региона да се топи по-бързо, да се образува по-късно и да изчезва по-рано, което прави арктическите води по-достъпни за човешки дейности, включително корабоплаване.

Според водещия автор Филип Блондел, старши преподавател по физика в Университета в Бат, изменението на климата в Арктика се случва повече от три пъти по-бързо от средното за света. Когато има по-малко лед, корабите могат да се движат по-лесно, което означава повече шум.

Големите кораби обаче не бяха единственият източник на шумово замърсяване. Учените регистрираха и значителен шум от снегомобили, самолети и малки лодки. Много от тези източници са трудни за проследяване със сателити, така че тяхното въздействие често не се взема предвид в модели, базирани само на данни за местоположението на корабите.

За арктическите животни, включително китовете и тюлените, звукът е от решаващо значение. Те го използват, за да комуникират, да се ориентират, да намират храна и да избягват опасност. Нарастващите нива и разнообразие на подводния шум биха могли да попречат на тези процеси.

Блондел оприличи ситуацията на това да си до оживена магистрала: понякога можеш да чуеш само фонов шум, но внезапният звук на мотоциклет или камион заглушава всичко останало. По подобен начин, различните честоти на шума могат да попречат на китовете да общуват или да ги изплашат от важни места за хранене.

Същевременно изследователите не призовават за пълна „тишина“ на Арктика. Те предлагат разширяване на екологичните политики за контрол на шума, като се вземе предвид по-широк спектър от честоти, както и въвеждане на ясни корабни маршрути с ограничения на скоростта в районите, където се срещат морски животни.

Прилагането на подобни правила обаче ще бъде трудно, тъй като Арктика граничи с много държави и контролът трябва да обхваща както големи плавателни съдове, така и по-малки превозни средства. Според изследователите, първият приоритет е създаването на общи препоръки за управление на здравословната среда в региона, преди ситуацията да се усложни още повече.

