A1 спечели награди от Opensignal за качеството на фиксирания интернет в България и най-бързата 5G мрежа в Европа

A1 получи международно признание в последните европейски доклади за мрежово изживяване на независимата аналитична компания Opensignal. Операторът беше отличен за високото качество на фиксирания широколентов интернет в България и за най-бързата 5G мрежа в Европа. Наградите бяха връчени на специална церемония по време на Световния мобилен конгрес 2026 в Барселона. Те подчертават последователния фокус на A1 върху висококачествената свързаност и инвестициите в развитието на мрежата.

„Тези резултати отразяват дългосрочния подход, който следваме при изграждането и модернизацията на нашите мрежи. Инвестираме устойчиво, за да осигурим стабилна и бърза свързаност, на която клиентите могат да разчитат всеки ден – у дома, на работното място и в движение. Признанието както за фиксирания интернет, така и за 5G услугите показва, че когато технологиите, инженерната експертност и ясните приоритети вървят ръка за ръка, резултатът е по-добро потребителско изживяване“, заяви Георги Коджаиванов, директор „Конвергентна мрежа и услуги“, А1.

„Горди сме да отличим впечатляващото представяне на A1 в най-новия ни доклад за изживяването при фиксирания широколентов интернет и в рамките на 5G European Awards“, заяви Шон Хейдл, президент на Opensignal. „Тези награди са доказателство за изключителното представяне на A1 по отношение на качеството на фиксирания интернет и потвърждават, че 5G мрежата на компанията е най-бързата в Европа, което удостоверихме чрез нашата независима методология“. Отличията бяха връчени от Шон Хейдл и Сангита Пател, главен директор „Приходи“ на Opensignal.

A1 получи признание за най-бързата 5G мрежа в Европа в 5G European Awards 2025, които оценяват представянето на мобилните мрежи на базата на реални потребителски данни от смартфони през първата половина на 2025 г. Наградата отличава 5G мрежата на A1 за най-висока средна скорост на изтегляне от 356 Mbps в 5G в Европа. Независимите измервания показват също и силно представяне по други ключови показатели за 5G изживяване, включително качество на видео стрийминга, гейминг изживяване, представяне на приложения за гласови разговори и надеждност. Анализът на Opensignal се базира на милиарди реални измервания от устройствата на потребителите, което осигурява обективна оценка за това как се представят мрежите в ежедневни условия.

Фиксираният широколентов интернет на A1 се класира на първо място в България в категорията Постоянство в качеството (Consistent Quality) с резултат 75,2, според данни на Opensignal, събрани в периода 2 октомври – 30 декември, 2025 г. A1 е и съвместен победител в категориите Надеждност (Reliability Experience) и Видео изживяване (Video Experience). Показателят Постоянство в качеството (Consistent Quality) оценява доколко ефективно мрежата откликва на типичните потребителски нужди без прекъсвания или влошаване на услугата. Изживяването при фиксирания интернет се влияе от множество фактори: използваната технология за достъп, абонаментния план, натоварването в пиковите часове, условията на Wi-Fi мрежата в дома и моделите на потребление в домакинството. Методологията на Opensignal отчита тези фактори, като измерва реалното представяне директно на устройството на потребителя, вместо да разчита на теоретичните възможности на мрежата.

Отличието за 5G мрежата на А1 е още едно потвърждение за технологичното лидерство на компанията. През януари 2026 г. А1 спечели за трета поредна година и наградата за най-бърза мобилна мрежа от Ookla. Компанията постигна най-висок Speed Score™, най-висока медианна скорост на сваляне и най-ниска медианна латентност по време на тест при сваляне и качване на данни, според последните резултати от Ookla® Speedtest™. А1 зае челната позиция в класацията със Speed Score™ от 80,18, медианна скорост на изтегляне от 337,58 Mbps и най-ниска медианна латентност по време на тест при изтегляне и качване на данни сред трите основни телекомуникационни оператора в страната.