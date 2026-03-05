Спорт:

Лидерът на Сектор Г с емоционално послание за Джони Велинов

05 март 2026, 16:26 часа 278 прочитания 0 коментара
Лидерът сред организираните фенове на ЦСКА - Иван Велчев – Кюстендилеца, написа емоционална публикация след поклонението пред тленните останки на легендарния Георги Велинов. Този път запалянкото не акцентира върху приноса на Велинов под гредата с „червената“ фланелка, а за човешките качества на легендата:

Сбогом бате Джони... Ти беше от тези ,които никога не ни предадоха!

„Сбогом, бате Джони... Ти беше от тези, които никога не ни предадоха“, написа Велчев в социалните мрежи.

На поклонението беше целият отбор на ЦСКА, наставникът Христо Янев и техническият директор Михаил Александров. Организираните фенове на клуба, предвождани от лидера Иван Велчев – Кюстендилеца също не забравиха легендата на България.

ОЩЕ: Стотици се простиха с легендата на ЦСКА Джони Велинов

 

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
ЦСКА Сектор Г Георги Велинов Иван Велчев фенове на ЦСКА
