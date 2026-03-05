Лидерът на Сектор Г с емоционално послание за Джони Велинов

Лидерът сред организираните фенове на ЦСКА - Иван Велчев – Кюстендилеца, написа емоционална публикация след поклонението пред тленните останки на легендарния Георги Велинов. Този път запалянкото не акцентира върху приноса на Велинов под гредата с „червената“ фланелка, а за човешките качества на легендата:

Кюстендилеца се прости с Джони Велинов

Сбогом бате Джони... Ти беше от тези ,които никога не ни предадоха! Posted by Иван Велчев on Thursday, March 5, 2026

„Сбогом, бате Джони... Ти беше от тези, които никога не ни предадоха“, написа Велчев в социалните мрежи.

На поклонението беше целият отбор на ЦСКА, наставникът Христо Янев и техническият директор Михаил Александров. Организираните фенове на клуба, предвождани от лидера Иван Велчев – Кюстендилеца също не забравиха легендата на България.

ОЩЕ: Стотици се простиха с легендата на ЦСКА Джони Велинов